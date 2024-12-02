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英特爾執行長基辛格退休！股價盤前一度大漲5%、臨時執行長由他們擔任

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英特爾2日宣布，執行長基辛格退休。路透
英特爾2日宣布，執行長基辛格退休。路透

英特爾2日宣布，執行長基辛格退休，並卸下董事會職務，人事令12月1日生效，結束接近四年的任期。該公司股價在美股盤前聞訊一度大漲5%。

英特爾在聲明稿中表示，董事會尋找新掌門期間，由財務長辛斯納（David Zinsner）、及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），擔任臨時共同執行長。董事會獨立主席葉里（Frank Yeary），將任臨時執行主席。

英特爾並說，晶圓代工部門的領導架構維持不變。

基辛格主掌期間，英特爾的股價和市占雙雙崩盤。他2021年接手英特爾，但公司情況持續惡化。英特爾核心業務的市占下滑、又無法打入人工智慧（AI）市場，陷入長期低潮。今年迄今股價重挫52%。

基辛格去職，正值公司陷入動盪之際。英特爾曾是電腦處理器的業界領導者，如今卻努力保留現金，以資助整頓方案。基辛格先前曾說，這是企業史上「最大膽的重建計畫」。半導體產業轉向AI硬體，花錢打造內建AI加速器晶片的電腦，英特爾產品在這個領域幾乎沒有影響力，失去投資人寵愛。

葉里表示：「我們知道公司仍有許多工作要做，致力於恢復投資人信心」，「董事會明白首先必須把產品放在中心位置。客戶要求我們這麼做，將加以實現。」

英特爾

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