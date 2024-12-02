調查：英超市標示義國番茄製品 疑含新疆強迫勞動原料

英國廣播公司（BBC）的調查發現，英國多間超市販售的番茄製品，儘管包裝上標示「義大利」（Italian）字樣，但其原料可能來自新疆強迫勞動生產的番茄。

據報導，由BBC國際頻道（BBC World Service）委外執行的檢測顯示，在英國、德國和美國銷售的64款番茄泥（tomato puree）之中，共有17項產品可能含有來自中國新疆的番茄原料，其中多數都是英國與德國零售商販售的自有品牌。

透過拼湊全球各地的運輸資料，BBC調查結果發現，多數新疆番茄都是經由貨運列車運往哈薩克，途經亞塞拜然、喬治亞，再裝船運至義大利。

調查發現，義大利番茄加工廠Antonio Petti是新疆番茄原料的最大買家之一。在2022至2023年之間，Antonio Petti向新疆的冠農（Guannong）及其子公司採購超過3600萬公斤的番茄糊（tomato paste，稀釋後即為番茄泥）。

為調查Antonio Petti，1名BBC記者喬裝業者，獲邀參觀集團旗下「義大利食品公司」（Italian Food）位於托斯卡尼（Tuscany）的廠辦，並詢問對方是否使用中國產的番茄。

該公司總經理佩蒂（Pasquale Petti）答覆：「沒錯…歐洲沒人想用中國番茄，但若你覺得沒問題，我們會盡可能給你最好的價格，甚至可以使用中國番茄。」

這名臥底記者也拍攝到重要證據，工廠內一排裝著番茄糊的12個藍色桶子其中之一，上面的標籤寫著「新疆冠農番茄製品有限公司，製造日期2023-08-20」。

所有被BBC點名的超市均表示，他們非常嚴肅看待此事，並已展開內部調查，結果並未發現產品使用中國番茄的證據。

然而，英國連鎖超市之一Lidl坦承使用中國番茄，並告訴BBC，受到供貨問題影響，去年曾在德國「短暫」販售含有中國番茄、由義大利供應商Giaguaro生產的Baresa品牌番茄泥，他們正著手調查此事。

Giaguaro公司則稱，公司向來尊重勞工權利，且目前在Lidl販售的商品沒有使用中國番茄。

BBC則獲悉，這款商品的番茄原料是來自新疆的中糧屯河番茄有限公司（Cofco Tunhe），這家公司去年12月才因強迫勞動問題遭到美國當局制裁。