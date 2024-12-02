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中國經濟數據激勵 亞股普遍收高

中央社／ 香港2日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

亞洲股市今天在中國最新穩健的經濟數據激勵下，普遍收高。最新出爐的數據顯示，中國11月製造業活動擴張速度超乎預期，帶動香港和上海股市的表現。

法新社報導，亞股本月伊始表現佳，上月在美國總統當選人川普（Donald Trump）警告將對中國、墨西哥和加拿大祭出高關稅的拖累下，亞股走勢宛如雲霄飛車般震盪。

美股11月29日適逢假期提早收盤，道瓊、標普500指數雙雙收在歷史新高。

中國最新採購經理人指數（PMI）讓外界期待中國這個全球第二大經濟體在成長放緩一段時間後開始好轉，分析師指出，9月底公布的一連串措施已發揮作用。

美國銀行全球研究（Bank of America GlobalResearch）分析師指出：「前兩個月的採購經理人指數提供外界在近來的政策轉向和後續振興計畫之後，一窺春燕的樂觀跡象。」

「我們預期決策者明年將加碼寬鬆措施，包括持續提供設備升級和消費商品補貼計畫，這些措施可望在外部需求惡化的情況下，對製造業帶來支撐。」

在墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和川普通過電話後表示，「將不會有潛在的關稅戰」後，部分分析家也指出市場樂觀預期川普對關稅將採更務實作法。

儘管如此，投資人仍關注川普的內閣人事布局。

亞股今天多收漲，東京、香港、上海、新加坡、台北、馬尼拉和曼谷股市都收高，首爾和雅加達股市則收跌。

亞股 川普 指數

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