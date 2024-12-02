澳洲研議：科技大廠若阻擋自由競爭 恐受罰逾10億

澳洲政府今天提出一項議案，若全球科技大公司壓制競爭、阻止消費者轉換服務，就可能遭處最高5000萬澳元（約新台幣10億7750萬元）的罰款。

澳洲中左翼工黨政府鎖定大型科技公司的影響力，國會上週才通過一項法律，禁止讓16歲以下孩童使用社群媒體；如今再提出新立法構想。

澳洲助理財政部長史蒂芬瓊斯（Stephen Jones）預定今天發表演說，他在講稿摘要中表示，擬議的法律將授權澳洲競爭監管機構監督科技公司是否遵守法規、調查網路上反競爭行為，並有權對不守法的公司處以罰款。

在應用程式的下載與廣告營收方面占主導地位的蘋果（Apple）、谷歌（Google）和臉書母公司Meta都未立即回覆置評要求。

澳洲廣徵意見過程預計在明年2月14日結束，並將進行更多討論，以準備立法草案。

澳洲擬議中的立法類似於歐盟的「數位市場法案」（Digital Markets Act），可讓用戶更容易在多重競爭服務之間移動，諸如社群媒體平台、網路瀏覽器和應用程式APP商店等。

根據澳洲競爭委員會2022年有關數位平台服務的報告，Google控制了澳洲93%至95%的線上搜尋服務，而蘋果的App Store約占應用程式下載量的60%，GooglePlay Store則占40%。

Meta旗下臉書（Facebook）和Instagram合計提供了澳洲79%的社群媒體服務。