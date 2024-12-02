晶片戰升級！拜登限制向140家中企供貨 100多家晶片設備業者遭殃

路透引述兩名知情人士報導，美國對中國大陸半導體產業發起三年來第三次打擊，２日起針對晶片設備製造商北方華創 （Naura Technology Group）在內的140家中國企業，祭出出口限制，此舉是拜登阻止中國獲取與生產晶片的最後一批大規模行動之一。

中國晶片工具製造商拓荊科技（Piotech）與新凱來技術公司（SiCarrier Technology ）也將受到禁令影響。

新規定將擴大美國的權力，限制美國、日本、荷蘭設備製造商在其他地區的工廠向中國供貨。這些其他地區包含馬來西亞、新加坡、以色列、台灣和南韓；荷蘭和日本則不受限制。

這項措施推出的時間，距離川普宣誓就職僅剩數周，而川普預計將延續拜登對中國強硬的多項政策。

這次制裁方案包括限制高頻寬記憶體（HBM）晶片的對華出口，這種晶片對於如人工智慧訓練等高端應用至關重要；新增對24種晶片製造工具和3種軟體工具的出口限制；以及對包括新加坡和馬來西亞在內的多國製造的晶片製造設備施加新的出口管制。

這些工具控制措施可能會對美國的企業如科林研發公司（Lam Research）、科磊公司（KLA）和應用材料公司（Applied Materials），以及非美國公司，如荷蘭設備製造商ASM國際公司（ASM International）。

據消息人士透露，面臨新限制的中國公司包括20多家半導體公司、2家投資公司，以及超過100家晶片製造工具公司。

多位美國國會議員表示，其中一些公司，包括昇維旭科技（Swaysure Technology Co）、芯恩(青島)（Qingdao SiEn）和深圳鵬新旭技術有限公司（Shenzhen Pensun Technology Co），與中國電信設備巨頭華為有合作關係。

華為曾因美國制裁而受重創，如今是中國高端晶片生產和開發的核心企業之一。