囤貨太勞力密集吃不消！好市多傳有數百家分店明年要撤這一區

Yahoo財經和福斯商業頻道報導，明年1月起，好市多（Costco）在美國的大約600家分店，有500家將移除全年性的書籍展售區，購物民眾以後可能只在9到12月的假日季才能看到擺滿了書的大桌子。根據紐約時報的報導，主因是囤貨太過於勞力密集。

根據Statista Consumer Insights在4月發表的調查，好市多決定做此改變的時機，也正值讀者轉向亞馬遜等網路書店買書，不再前往Barnes and Noble、Target或Costco等實體店。美國約有71%的受訪者曾有向線上零售店買書的經驗。

但圖書不是不可能捲土重來，重返好市多。這就要看保留了書籍展售區的部分分店，銷售情況是否良好。但如果數據不佳，恐怕會有更多分店撤櫃。