囤貨太勞力密集吃不消！好市多傳有數百家分店明年要撤這一區
Yahoo財經和福斯商業頻道報導，明年1月起，好市多（Costco）在美國的大約600家分店，有500家將移除全年性的書籍展售區，購物民眾以後可能只在9到12月的假日季才能看到擺滿了書的大桌子。根據紐約時報的報導，主因是囤貨太過於勞力密集。
根據Statista Consumer Insights在4月發表的調查，好市多決定做此改變的時機，也正值讀者轉向亞馬遜等網路書店買書，不再前往Barnes and Noble、Target或Costco等實體店。美國約有71%的受訪者曾有向線上零售店買書的經驗。
但圖書不是不可能捲土重來，重返好市多。這就要看保留了書籍展售區的部分分店，銷售情況是否良好。但如果數據不佳，恐怕會有更多分店撤櫃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言