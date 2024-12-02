快訊

國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

囤貨太勞力密集吃不消！好市多傳有數百家分店明年要撤這一區

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
好市多（Costco）傳將移除500家分店的全年性書籍展售區，主因是囤貨太過於勞力密集。美聯社
好市多（Costco）傳將移除500家分店的全年性書籍展售區，主因是囤貨太過於勞力密集。美聯社

Yahoo財經和福斯商業頻道報導，明年1月起，好市多（Costco）在美國的大約600家分店，有500家將移除全年性的書籍展售區，購物民眾以後可能只在9到12月的假日季才能看到擺滿了書的大桌子。根據紐約時報的報導，主因是囤貨太過於勞力密集。

根據Statista Consumer Insights在4月發表的調查，好市多決定做此改變的時機，也正值讀者轉向亞馬遜等網路書店買書，不再前往Barnes and Noble、Target或Costco等實體店。美國約有71%的受訪者曾有向線上零售店買書的經驗。

但圖書不是不可能捲土重來，重返好市多。這就要看保留了書籍展售區的部分分店，銷售情況是否良好。但如果數據不佳，恐怕會有更多分店撤櫃。

好市多 紐約時報 美國

延伸閱讀

他買好市多牛肉割下「一大塊肥油」超傻眼 內行曝選購秘訣

黑五最後一天！好市多兒童、女發熱衣甜甜價 網激推：買四組穿三年

好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰

好市多「黑色購物週」倒數2天！iPad Air、LG除濕機優惠可得早起進場搶購

相關新聞

晶片戰升級！拜登限制向140家中企供貨 100多家晶片設備業者遭殃

路透引述兩名知情人士報導，美國對中國大陸半導體產業發起三年來第三次打擊，２日起針對晶片設備製造商北方華創 （Naura ...

囤貨太勞力密集吃不消！好市多傳有數百家分店明年要撤這一區

Yahoo財經和福斯商業頻道報導，明年1月起，好市多（Costco）在美國的大約600家分店，有500家將移除全年性的書...

Temu、Shein等來勢洶洶 美加英澳1/5網購來自中國企業

美聯社1日報導，母公司為拼多多(PDD Holdings)的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等中國電商來勢洶...

電動車業寒冬 13家新創公司明年夏天前將燒光資金

美國電動車業由於需求減少、銷售不對稱，紛紛破產，大選前本就已相當吃力，川普上台後對該行業恐更不友善，華爾街日報(WSJ)...

台灣、南韓製造業景氣隨中國轉強 日本加劇萎縮

亞洲製造業景氣在11月回升，中國工廠活動連續第二個月擴張，獲得北京當局刺激措施的提振且出口提升，台灣、南韓的景氣也上升，...

法國面臨倒閣危機前夕 財長堅持不會預算上受右派要脅

雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派國民聯盟揚言最快在本周倒閣，但法國財政部長阿曼德（Antoine Arma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。