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川普警告金磚國家後金價跌 澳金礦商談成換股併購交易 溢價37%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲兩大金礦商Northern Star Resources和De Grey Mining談成50億澳元的換股收購交易。圖為Norther Star的Fimiston礦場。路透
澳洲兩大金礦商Northern Star Resources和De Grey Mining談成50億澳元的換股收購交易。圖為Norther Star的Fimiston礦場。路透

金價飆升促成金礦商的整合，澳洲最大的上市金礦商Northern Star Resources談成以全股票的形式，收購規模較小的對手De Grey Mining，獲得澳洲最大未開發金礦資產之一。這筆併購交易的規模是50億澳元（33億美元）。

不過，美國總統當選人先前警告金磚國家，如果他們試圖創造一種新的貨幣來取代美元，將對其加徵100%關稅後，美元走強而金價下跌。

美國斡旋達成的以色列與真主黨停火協議上周中生效，避險需求下降，金價上周下跌近3%，在亞洲周一早盤再挫0.9%，跌破2,630美元大關。川普的警告提振了美元。

今天這筆全球黃金行業的最新併購交易，De Grey股東在登記日持有的每股股票，可換得0.119股新的Northern Star股票，De Grey股東未來將持有合併後新公司20%的股份。De Grey股票換算下來的溢價率是37%。

此次收購幫助Northern Star獲得De Grey的核心金礦資產Hemi，這是一個位於西澳Pilbara地區的低成本大規模金礦開發項目。

增加礦石供應對Northern Star來說至關重要。該公司去年承諾投入15億澳元，將其在Kalgoorlie廠的加工能力提高逾一倍，並於3月表示，正尋求將其旗艦金礦項目Fimiston（或稱Super Pit）的使用壽命延長至2034年。

消息傳出後，Nothern Star股價下跌5%，De Grey的股價大漲28%。

此前，金礦商已有整合趨勢：美國黃金業巨擘Newmont去年以190億澳元收購澳洲的Newcrest。Gold Fields今年8月以16億澳元收購了加拿大的Osisko Mining。另外，AngloGold Ashanti今年9月同意以19億英鎊收購在英國上市的Centamin。

澳洲 美國 金價

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