Meta收緊廣告投放規則 防範澳洲民眾遭金融詐騙
Instagram與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天表示，已對以澳洲民眾為對象的金融產品與服務廣告商祭出更嚴格規範，要打擊社群媒體平台上的詐騙行為。
路透社報導，Meta今年10月曾表示已下架8000個所謂的「名人誘餌」廣告，這是Meta與澳洲銀行機構合作的一部分，目的是遏制以名人照片誘騙消費者對假投資計畫投入資金。
Meta表示，廣告商現在必須在刊登金融服務廣告前，驗證受益者和付費者的相關資訊，包括提供澳洲金融服務執照號碼。
Meta澳洲與紐西蘭分公司總經理伊斯頓（WillEaston）在聲明中表示：「採用金融廣告商驗證，是保護澳洲人民免受這些狡猾騙徒侵害的重要一步。」
Meta表示，一旦廣告商通過驗證，他們必須在廣告中揭露受益者和付費者的資訊。
中間偏左的澳洲政府原本計劃對未能阻止不實訊息傳播的網路平台，處以最高可達該平台全球收入5%的罰款，但是上個月放棄了這項計畫。
澳洲一年內將舉行聯邦大選，政治領袖抱怨在國外註冊的科技平台凌駕於國家主權之上，上述法案是坎培拉當局展開廣泛監管行動一環。
澳洲本週批准一項具里程碑意義的法律，禁止16歲以下兒少使用社群媒體。
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