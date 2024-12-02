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開放深海採礦引反彈 挪威政府暫時擱置計畫

中央社／ 奧斯陸1日綜合外電報導

挪威政府原擬明年起發放深海採礦許可，然而政府的小黨盟友社會左翼黨今天表示，政府已暫時擱置這項計畫。這項計畫曾遭到環保組織和國際機構反對。

挪威是西歐最大的石油和天然氣生產國，先前曾計劃要成為世界上首批授權開採面積數以萬計平方公里海底礦藏的國家之一。

挪威社會左翼黨（Socialist Left Party）今天表示，該黨已經以支持少數政府的2025年度預算作為交換條件，擋下這項計畫。

社會左翼黨透過聲明指出：「2024年或2025年都不會公告任何深海採礦探勘權。」

挪威能源部並未立即就此發表評論，但挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）告訴TV2電視台說，這項計畫只是暫時擱置而已，「我們應該能夠接受這一點」。

法新社報導，挪威國會今年1月批准面積約28萬平方公里的海床採礦權。挪威能源部隨後在挪威海（Norwegian Sea）和格陵蘭海（Greenland Sea）劃定約占上述面積38%的區域清單，原本計劃於2025年出售。

挪威聲稱，在再生能源技術所需的礦產方面，挪威不想仰賴中國的供應。

挪威認為，大陸棚海底醞藏銅、鈷、鋅和稀土，而生產電池、風力渦輪機、電腦和手機等都需要用到這些礦物元素。

由於深海採礦可能會影響脆弱的海洋生態系統，因而備受爭議。

環保人士表示，採礦時所用機械會產生噪音與光害，此外還存在化學物質外洩的風險，對海洋棲息物種構成威脅。

挪威政府表示，採礦提案中有嚴格的保護措施規定，必要時許可證可能會被撤銷。

再生能源 挪威

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