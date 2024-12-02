FT歐洲商學院排行榜榜首是誰？歐洲工商管理學院首度居冠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲工商管理學院（Insead）首度登上英國金融時報歐洲商學院排行榜榜首，表現遠優於2023年時的第18名。圖為Insead亞洲校區。擷自Insead官網
歐洲工商管理學院（Insead）首度登上英國金融時報歐洲商學院排行榜榜首，表現遠優於2023年時的第18名。圖為Insead亞洲校區。擷自Insead官網

巴黎和新加坡皆設有校區的歐洲工商管理學院（Insead）首度登上英國金融時報（FT）歐洲商學院排行榜榜首，而且進步速度驚人，由2023年的第18名上衝，一舉超過之前的常勝軍，巴黎高等商學院（HEC Paris）和倫敦商學院（London Business School），兩者分別排在第二和第三名。

這份年度評估將歐洲各商學院所提供系列學程的相對表現列入考量，例如管理學碩士（MM）、企管碩士（MBA）經營管理碩士（EMBA），以及開放和定製的高管教育課程。而排名基於多種因素，包括校友完成課程三年後的薪資、職涯發展、教師的研究成果，以及教職員工和學生的多樣性。

這份排名的宣布時期正值全球緊張時期，全球整體申請人數增加、接受錄取的人數卻停滯不前，而且歐盟和英國在內的部分國家正限制國際學生簽證。

英國脫歐影響到經濟成長並限縮學生就業範圍，英國商學院的申請人數大降，班級規模由去年的90人大減近四分之一，縮小到今年的68人。金融時報同時指出，大量亞洲學生留在自己的地區學家學習。

巴黎 職涯發展 英國

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