快訊

北市萬華環河快嚴重車禍 車體扭曲駕駛全身骨折搶救中

日本如何「逆轉中華」脫離中國，改寫東亞秩序？

台股早盤大漲逾300點 台積電開盤價1,020元上漲24元

法國面臨倒閣危機前夕 財長堅持不會預算上受右派要脅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿曼德接受彭博電視訪問時說：「法國政府不接受最後通牒，我們不受要脅。」路透
阿曼德接受彭博電視訪問時說：「法國政府不接受最後通牒，我們不受要脅。」路透

雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派國民聯盟揚言最快在本周倒閣，但法國財政部長阿曼德（Antoine Armand）周日堅定表示，政府不會接受人為設定的預算截至期限。

國民聯盟揚言，除非法國總理巴尼耶調整2025年度預算，因應將退休金和通膨掛鉤等訴求，否則支持不信任動議。雷朋告訴巴尼耶，他必須在周一之前做出調整，周一也是在野黨議員預定啟動不信任動議投票程序的期限。

阿曼德接受彭博電視訪問時說：「法國政府不接受最後通牒，我們不受要脅。」

歐元因阿曼德這番談話而下跌，跌幅約為0.4%，報1.054美元。

由於巴黎政治對立加劇，法國10年期公債殖利率上周 飆漲和希臘相當的水準。巴尼耶也警告金融市場面臨「風暴」。

巴尼耶已同意如國會最大黨國民聯盟所願，放棄對電價加稅的提案，這也是國民聯盟的主要訴求之一。國民聯盟於是更大膽提出額外訴求。對政府的不信任投票最快可能在本周三舉行。

澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril說：「法國的政治動盪無疑對歐元造成壓力。若政府因不信任投票過關而垮台，將會增加更多不確定性。」

法國預算部長聖馬丁周末接受巴黎人報訪問時表示，修訂預算的請求將使政府支出增加近100億歐元，並強調政府不會再做任何讓步。

視為風險指標的法國10年期公債和較安全的德國公債之間的殖利率溢價上周一度觸及90個基點，創下2012年以來最高點，周五收窄至約80個基點。法國股市也朝著2010年來相對於歐洲股市最糟糕的一年邁進。

巴黎 投票 法國

延伸閱讀

浴火重生的巴黎聖母院：法國歷時5年重新開放，但真的「完工」了嗎？

法國政治僵局緩解 歐股收高

下周恐倒台？民調曝過半數法國民眾不滿預算案 總理巴尼耶政府迎挑戰

法國男對妻下藥大規模性侵案 檢方展開對50名被告求刑

相關新聞

美黑色星期五電商買氣旺 整體零售銷售年增3.4%

最新數據顯示，美國今年黑色星期五的零售銷售比去年同期成長3.4%，電商銷售為一大亮點，顯示精打細算的消費者只要找到合適產...

美股有望連兩年漲逾20% 明年走勢面臨「川普障礙」

在美國總統當選人川普的減稅政策前景激勵下，美股標普500指數今年來強漲逾20%，可望連續第二年締造漲幅超過20%的佳績，...

法國面臨倒閣危機前夕 財長堅持不會預算上受右派要脅

雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派國民聯盟揚言最快在本周倒閣，但法國財政部長阿曼德（Antoine Arma...

廉航龍頭西南航空改了 18,000呎高度結束機艙服務 要求繫安全帶

全球最大廉航、總部在美國德州的西南航空公司（Southwest Airlines）將自12月4日起，提早結束機艙服務：空...

策略和董事會不合 Stellantis執行長塔瓦瑞斯辭職下台

Stellantis 執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）因在銷售疲軟及股價下滑的策略上和董事會產生分歧，已突...

本周開盤前 五件國際事不可不知

半導體股領軍，美股上周五（11月29日）再創新高，為11月締造今年來最大單月漲勢。展望12月，投資人看好美國總統當選人川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。