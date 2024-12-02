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廉航龍頭西南航空改了 18,000呎高度結束機艙服務 要求繫安全帶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
西南航空公司（Southwest Airlines）空服人員12月4日起將提早結束機艙服務，在18,000英呎的高度就開始要求乘客完成繫好安全帶、座椅直立等降落前的準備程序。美聯社
西南航空公司（Southwest Airlines）空服人員12月4日起將提早結束機艙服務，在18,000英呎的高度就開始要求乘客完成繫好安全帶、座椅直立等降落前的準備程序。美聯社

全球最大廉航、總部在美國德州的西南航空公司（Southwest Airlines）將自12月4日起，提早結束機艙服務：空服人員會在18,000英呎、而非以往的10,000英呎高度，就開始要求乘客，完成確保繫好安全帶、座椅回復直立位置在內的降落前準備程序。這樣做的目的是為了「降低機組人員和乘客在飛行中因遭遇亂流受傷的風險」。

儘管與亂流相關的死亡事故很罕見，但這些年來，受傷案例層出不窮。根據美國國家運輸安全委員會的報告，從 2009到2018年，美國發生的航空事故裡逾三分之一與亂流有關，大多數導致一人或多人重傷。

今年5月，有架新加坡航空的班機在印度洋上空遭遇強烈亂流，一名73歲男子不幸在機上死亡。

另外，西南航空明年起還將取消堅持了50年的自由選座傳統，跟其他主流航空公司一樣，給乘客分配座位。

死亡 美國

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