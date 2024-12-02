策略和董事會不合 Stellantis執行長塔瓦瑞斯辭職下台

Stellantis 執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）因在銷售疲軟及股價下滑的策略上和董事會產生分歧，已突然辭職且立即生效。

塔瓦雷斯將把這家生產吉普（Jeep）SUV和飛雅特（Fiat）汽車的汽車製造商領導權交給由董事長 John Elkann領導的臨時委員會。Stellantis 並證實，將於明年上半年任命新任執行長。

自PSA集團（標緻和雪鐵龍的母公司）和飛雅特克萊斯勒2021年合併為 Stellantis 以來，塔瓦雷斯一直擔任集團的執行長。塔瓦雷斯原本表示，他將留任至2026年初的任期屆滿為止。

塔瓦雷斯並非唯一面臨挑戰的汽車製造商負責人。由於中國大陸經濟放緩、歐洲電動車需求低迷以及川普準備重返白宮可能引發的關稅威脅，汽車業面臨多重困難。外傳日產汽車（Nissan）財務長馬智欣也將辭職。

最近幾周，塔瓦雷斯努力重新掌控局面，Stellantis 因為預期全年利潤和現金流下降而調降財測。儘管福斯（VW）在內歐洲同業也面臨需求疲軟的挑戰，但Stellantis 的預警仍令投資人感到震驚。