本周開盤前 五件國際事不可不知

半導體股領軍，美股上周五（11月29日）再創新高，為11月締造今年來最大單月漲勢。展望12月，投資人看好美國總統當選人川普明年1月底就職前，耶誕老人行情不會受到干擾。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

川普明年1月底就職前 美股耶誕老人行情可期

美股因逢感恩節假期上周五僅交易半天，但無礙標普500指數創下今年第53次收盤新高，道瓊工業指數也第47度刷新收盤紀錄，直逼45,000點大關。

半導體股在應用材料和科林研發領軍下走高。彭博報導，拜登政府將頒布對中國大陸出口半導體設備新的管制措施沒有預期嚴苛。費城半導體指數上周五漲1.5%，輝達（NVIDIA）漲2.2%，台積電（2330）ADR漲1.9%，較台北交易溢價20.5%。

總結11月，標普500指數上漲5.7%，今年來漲幅達26.5%，不過在三大指數中，標普表現算是落後的，那斯達克綜合指數同月漲6.2%，道瓊指數上漲7.5%，代表小型股的羅素2000指數則大漲10.8%。

投資人押注川普主張的減稅和放鬆管制，有助提振企業獲利。川普雖揚言對主要貿易夥伴加徵關稅，投資人大致不以為意，只有汽車股明顯受到拖累。

本周五將公布11月就業報告，這是Fed本月17至18日開會前最後一份勞動市場數據。據FactSet調查，11月將新增17.7萬個就業機會，遠高於10月報告的1.2萬，但反映的可能只是颶風造成的「雜訊」，如此將強化市場對12月降息的信心。

美國總統當選人川普威脅金磚國 甭想替換美元

美國總統當選人川普11月30日警告，他將要求金磚國家（BRIC）集團承諾，不會推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，否則將對這些國家課徵100%的關稅，予以報復。

川普在自家社群媒體Truth Social貼文表示，「金磚國家政試圖擺脫美元、我們卻只能準備和觀望的想法，結束了」，「我們要求這些國家承諾，將不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持要取代萬能美元的任何其他貨幣，否則他們將面臨100%的關稅，也該揮別要賣產品到輝煌美國經濟的期待」。

他說，「金磚國家沒有在國際貿易取代美元的機會，任何嘗試的國家也該向美國揮手道別」。

日銀總裁談升息「時機接近中」 市場預估本月有望出手

日本銀行（央行）總裁植田和男接受日經新聞專訪表示，隨著經濟數據朝著日銀預測方向發展，進一步升息時機「正在接近中」。雖然他並沒有明確表示支持12月升息，但他表示，薪資趨勢將是決定政策的關鍵。

路透報導，日經新聞11月30日刊登了28日對植田的專訪，植田在訪問中被問到下一次升息時機時表示，「就經濟數據按照我們預測發展這層意義上來說，（升息時機）可以說在接近」。

植田說：「如果我們對經濟會照著我們的預測發展變得更有信心，尤其是核心通膨率在2024至2026年度預測期間的後半加速朝向2%目標邁進，我們將會適時調整貨幣寬鬆程度。」

美擬課東南亞太陽能板重稅 反擊陸企間接傾銷

美國商務部初步裁定，從四個東南亞國家進口的太陽能板以低於成本價在美國市場倒貨，據此提議課徵從21.31%到271%不等的反傾銷關稅。

這項初步裁決在11月29日公布，象徵美國太陽能板製造商又一次勝利。他們指稱，生意受這些廉價進口貨打擊，破壞政府藉投資扶植國內供應鏈的努力。

問題出在從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的矽晶太陽能電池與電池模組，占美國這些進口產品的大部分。約莫兩個月前，美國商務部已就另一項相關案件公布初步調查結果：進口自東南亞的太陽能板獲得不公平的政府補貼。

上述調查是美國製造商抵禦外國貨壓境的最新反擊。12年前，美國也曾用類似的反傾銷稅對付從中國大陸進口的太陽能板，大陸製造商於是在亞洲其他未受關稅影響的國家設廠。

陸譴責美國讓賴清德過境

賴清德總統出訪太平洋邦交國途中在美國夏威夷「過境」，大陸外交部稱對美方這安排予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉；中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

此外，大陸也將就美國批准對台軍售採取有力措施堅決反制。 就美國務院批准總額3.85億美元的對台灣軍售，中國外交部表示中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉；中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。