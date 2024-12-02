美國總統當選人川普威脅金磚國 別想替換美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統當選人川普11月30日警告，他將要求金磚國家（BRIC）集團承諾，不會推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，否則將對這些國家課徵100%的關稅，予以報復。 （美聯社）
美國總統當選人川普11月30日警告，他將要求金磚國家（BRIC）集團承諾，不會推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，否則將對這些國家課徵100%的關稅，予以報復。 （美聯社）

美國總統當選人川普11月30日警告，他將要求金磚國家（BRIC）集團承諾，不會推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，否則將對這些國家課徵100%的關稅，予以報復。

川普在自家社群媒體Truth Social貼文表示，「金磚國家政試圖擺脫美元、我們卻只能準備和觀望的想法，結束了」，「我們要求這些國家承諾，將不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持要取代萬能美元的任何其他貨幣，否則他們將面臨100%的關稅，也該揮別要賣產品到輝煌美國經濟的期待」。

他說，「金磚國家沒有在國際貿易取代美元的機會，任何嘗試的國家也該向美國揮手道別」。

金磚國家成員國主要包含巴西、俄羅斯、印度、中國大陸及南非，最近擴及伊朗、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、埃及和衣索比亞，並且在去年的金磚峰會上，提議創建金磚貨幣。俄國總統普亭也在今年10月的金磚峰會，指控西方「武器化」美元。

川普 美國 貨幣

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