德國總理蕭茲喊設投資基金 規模至少1,060億美元

德國預計明年2月23日提前舉行大選。現任總理蕭茲在已開打的選戰中拋出政見，提議設立規模至少1,000億歐元（1,060億美元）的投資基金。

彭博資訊報導，蕭茲在11月30日一場社會民主黨（SPD）活動的演說中表示，該基金應含公共和私人資金，可用於投資能源基建或住宅建設等領域，未來也可增資。蕭茲也承諾，若他能取得連任，將提供企業等同其投資德國金額10%的退稅措施，他稱之為「德國製造紅利」。

蕭茲說，「德國的未來不應毀於過度儲蓄」，「相反的，新的成長只會來自更多投資」。他也重申日前的承諾，表示將鬆綁嚴苛的「債務煞車」規定。

蕭茲日前開革財政路線偏鷹的自由民主黨（FDP）籍財長林德納，因其不願同意為德國基建的現代化，以及數位和氣候轉型，鬆綁借款法規。

蕭茲認為德國需花錢投資道路、橋梁、鐵路，所以在演說中抨擊在野陣營領袖梅爾茨，認為梅爾茨帶領的基民/基社盟，缺乏這樣的想法。

蕭茲11月初宣布由SPD、FDP與綠黨聯合執政的「紅綠燈聯盟」聯合政府瓦解，理由是三黨長期在政府舉債的議題上意見分歧。如今也成為明年大選的重大議題。