法拉利1.2億新車 催動獲利

巴隆金融周刊（Barron's），超跑品牌法拉利（Ferrari）每輛要價至少380萬美元（約新台幣1.2億元）的新車F80魅力非凡，有望大幅提振獲利，從而拉抬8月底以來已挫跌13%的股價。

法拉利10月發表的F80，是一輛極速近每小時354公里的「速度機器」，從零加速到時速200公里僅需不到6秒，搭載的引擎融合來自一級方程式賽車（F1）技術。

對投資人與愛車人士來說，F80都散發出無比的吸引力。限量799輛的F80早已被預訂一空，預計明年底開始交車，屆時相關利多將反映在法拉利的財報上。分析師預估，法拉利明年的每股盈餘（EPS）可望增加10%至8.89歐元（9.34美元）。

ODDO BHF汽車分析師迪克說，F80銷量儘管只會占法拉利整體銷售的2%，獲利占比卻可能達到20%。他說，這款車的需求暢旺，反映出法拉利握有同級跑車的最強定價權，也凸顯客戶的忠誠度與品牌威望，法拉利因而較不容易受到精品業不景氣的影響。

在法拉利發表F80後，迪克已上調法拉利在義大利掛牌股票的目標價，從445歐元上修至475歐元，意味著相較於現行價位仍有約15%的上漲空間，股票評級則為「買進」。

不是只有迪克看好法拉利。在追蹤法拉利這檔股票的分析師中，半數均給予買進評級，僅8%給予賣出。一些分析師甚至更看好法拉利，例如Evercore ISI分析師比內提認為，拜F80這款新車所賜，法拉利在美國掛牌的股價有望大漲30%至565美元。

巴隆周刊指出，想要成為F80的車主或許是遙不可及的夢想，但持有法拉利的股票、並享受F80帶來的利多題材，或許是另一個不錯的選擇。