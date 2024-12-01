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投資前景短期樂觀長期面臨風險 看多美元股債資產

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年來風險資產價格震盪上揚，法人持續樂觀看待短期投資前景，但也提醒長期仍面臨風險。在各類資產類別中，美元資產仍看多，尤其是美國中小型股、美國投資級債、美元等。

法國巴黎銀行財富管理指出，美國大選結果將對全球經濟產生重要影響，預計未來數季美國經濟將受到正面推動，但可能在 2026 年逐漸轉為負面。歐洲成長趨緩，但基本面仍樂觀。中國大陸財政刺激則不如市場預期。

法國巴黎銀行表示，隨著不確定性降低，加上烏克蘭和中東局勢可望趨緩，預期未來數月全球經濟成長將受惠於市場信心回升及能源價格走緩。中期而言，關稅措施可能帶來負面影響。川普將提高關稅，但實際幅度可能低於預期，因為關稅威脅將成為談判籌碼。

在債市方面，川普政策將影響美國聯準會（Fed）降息速度，法國巴黎銀行預估，Fed在12月將降息1碼（即0.25個百分點），明年前三季每季降1碼，將基準利率降到3.75%，一年後美國10年期公債殖利率將達4.25%（高於法巴原先預估的4%）。歐洲央行（ECB）降息幅度將大於Fed。

在資產配置方面，法國巴黎銀行認為，美國中小型股受惠於減稅等政策提振，而且股價評價有吸引力，金融股受惠於利率仍高的環境；歐股以英國及北歐較有投資價值；中國A股展現改革支撐的韌性；歐美投資等級債受惠於強勁供需支撐。

川普 美國聯準會

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