這樣開口…1小時竟成功加薪20%！前Google招募專家曝高手談判眉角

摘要 1.前Google招募專家建議利用AI進行薪水談判，包括查薪資數據、模擬談判與改善技巧。 2.AI能協助設定薪資目標、分析總薪酬，並模擬人資問答，幫助求職者掌握談判技巧與主動權。

如果你的下一次薪水談判能靠「練嘴皮子」多賺幾千美元，你會嘗試嗎？

事實上，許多求職者都低估了談薪的價值。根據統計，85%的美國勞工在談判薪水、福利或其他條件時，至少能成功拿到部分要求。但驚人的是，只有45%的人會在收到工作邀約後真正開口談判。

為什麼呢？一部分人可能覺得「不好意思」，但更多人純粹是不知道怎麼談。幸好，我們正處於AI時代，科技可以成為你的最佳輔助。

前Google招募專家邱奇（Nolan Church）表示，許多求職者擔心做薪資福利談判會導致公司臨時撤回招聘，但他強調，這種情況幾乎從未發生過。

大多數雇主其實是願意談判的，他們甚至期待這樣的對話。問題在於，多數人缺乏經驗，面對談判壓力常會手足無措。為了解決這個問題，他建議利用AI工具來提高談判能力。他提出了3個簡單步驟，幫助求職者在談薪時「扭轉局勢」。

第1步：用AI查薪資行情，知己知彼

你可以問ChatGPT或其他AI聊天機器人說：「請提供【職稱】在某公司、某地點的薪資範圍。根據我的LinkedIn資料（附上連結），我應該設定的薪資目標是多少？請給出反映我真實市場價值的範圍，以及通過成功談判可以達到的高端目標。」

它引用像Glassdoor這樣的可靠數據來源，還會提供相關連結，幫助你進一步了解市場情況。此外，也要與同行或朋友比較，確保資料準確且有參考價值。

第2步：模擬談判，從AI反饋提升技巧

人資每個月可能會進行數十次談判，但一般的求職者在整個職業生涯中可能只有幾次機會。不過，只要能善用AI來當模擬夥伴，就能彌補雙方經驗的差距。

他推薦求職者打開語音功能，進行角色扮演式的練習，比如這樣設定提示語：

「我剛收到某公司提供的某職位邀請。他們給出的薪水是某金額。我希望與你模擬即將到來的薪資談判，並在結束後提供反饋。」

這不僅能幫助你熟悉談判流程，還能讓你提前準備好可能的回應。AI甚至會模擬人資經理常見的提問，比如「我們的預算有限」，並要求你用數據和事實來證明自己的要求合理。練習幾輪後，你會發現自己的談判技巧和信心都明顯提升。

第3步：反覆調整與輸入，AI回應更精準

使用不同的提示與反覆調整與輸入，讓AI給出更好的回答。你調整得越多，得到的回應就越好。

以下是邱奇為談判做準備時使用的額外提示，記得根據自己的需求進行調整：

• 「除了薪資，還有什麼福利或額外條件值得談判？」

• 「如何計算包括股權、獎金和福利在內的總薪酬價值？」

• 「我可以問哪些問題來確保公司內部有晉升或職涯發展機會？」

這種細緻入微的準備，能讓你在談判中掌握更多主動權，同時也表現出你的專業和對公司的高度關注。

談判成功的關鍵：練習與堅持

成為優秀的談判者的第一個面向是養成和練習良好的習慣。其實，對求職者來說，主動談判並不意味著冒險，而是一種對自我價值的確認。雖然AI工具無法完全取代真實的談判經驗，但它無疑是一個極佳的練習幫手。

每天只要花上花15分鐘模擬談判，持續3到4天，可能這一個小時，就成功替你自己加薪20%，現在就開始準備吧！下一次薪水談判可能是你職涯的重要轉折點。

資料來源：CNBC、Forbes

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文這樣開口，1小時竟成功加薪20%！前Google招募專家曝高手談判眉角》