快訊

板橋轉環狀線如走迷宮「腿先軟一半」 將新設出口步程有望減半

「考公熱」持續、萬人搶一！陸經濟下行 逾341萬人報考公務員再創新高

這樣開口…1小時竟成功加薪20%！前Google招募專家曝高手談判眉角

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.前Google招募專家建議利用AI進行薪水談判，包括查薪資數據、模擬談判與改善技巧。

2.AI能協助設定薪資目標、分析總薪酬，並模擬人資問答，幫助求職者掌握談判技巧與主動權。

如果你的下一次薪水談判能靠「練嘴皮子」多賺幾千美元，你會嘗試嗎？

事實上，許多求職者都低估了談薪的價值。根據統計，85%的美國勞工在談判薪水、福利或其他條件時，至少能成功拿到部分要求。但驚人的是，只有45%的人會在收到工作邀約後真正開口談判。

為什麼呢？一部分人可能覺得「不好意思」，但更多人純粹是不知道怎麼談。幸好，我們正處於AI時代，科技可以成為你的最佳輔助。

前Google招募專家邱奇（Nolan Church）表示，許多求職者擔心做薪資福利談判會導致公司臨時撤回招聘，但他強調，這種情況幾乎從未發生過。

大多數雇主其實是願意談判的，他們甚至期待這樣的對話。問題在於，多數人缺乏經驗，面對談判壓力常會手足無措。為了解決這個問題，他建議利用AI工具來提高談判能力。他提出了3個簡單步驟，幫助求職者在談薪時「扭轉局勢」。

第1步：用AI查薪資行情，知己知彼

你可以問ChatGPT或其他AI聊天機器人說：「請提供【職稱】在某公司、某地點的薪資範圍。根據我的LinkedIn資料（附上連結），我應該設定的薪資目標是多少？請給出反映我真實市場價值的範圍，以及通過成功談判可以達到的高端目標。」

它引用像Glassdoor這樣的可靠數據來源，還會提供相關連結，幫助你進一步了解市場情況。此外，也要與同行或朋友比較，確保資料準確且有參考價值。

第2步：模擬談判，從AI反饋提升技巧

人資每個月可能會進行數十次談判，但一般的求職者在整個職業生涯中可能只有幾次機會。不過，只要能善用AI來當模擬夥伴，就能彌補雙方經驗的差距。

他推薦求職者打開語音功能，進行角色扮演式的練習，比如這樣設定提示語：

「我剛收到某公司提供的某職位邀請。他們給出的薪水是某金額。我希望與你模擬即將到來的薪資談判，並在結束後提供反饋。」

這不僅能幫助你熟悉談判流程，還能讓你提前準備好可能的回應。AI甚至會模擬人資經理常見的提問，比如「我們的預算有限」，並要求你用數據和事實來證明自己的要求合理。練習幾輪後，你會發現自己的談判技巧和信心都明顯提升。

第3步：反覆調整與輸入，AI回應更精準

使用不同的提示與反覆調整與輸入，讓AI給出更好的回答。你調整得越多，得到的回應就越好。

以下是邱奇為談判做準備時使用的額外提示，記得根據自己的需求進行調整：

• 「除了薪資，還有什麼福利或額外條件值得談判？」

• 「如何計算包括股權、獎金和福利在內的總薪酬價值？」

• 「我可以問哪些問題來確保公司內部有晉升或職涯發展機會？」

這種細緻入微的準備，能讓你在談判中掌握更多主動權，同時也表現出你的專業和對公司的高度關注。

談判成功的關鍵：練習與堅持

成為優秀的談判者的第一個面向是養成和練習良好的習慣。其實，對求職者來說，主動談判並不意味著冒險，而是一種對自我價值的確認。雖然AI工具無法完全取代真實的談判經驗，但它無疑是一個極佳的練習幫手。

每天只要花上花15分鐘模擬談判，持續3到4天，可能這一個小時，就成功替你自己加薪20%，現在就開始準備吧！下一次薪水談判可能是你職涯的重要轉折點。

資料來源：CNBC、Forbes

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文這樣開口，1小時竟成功加薪20%！前Google招募專家曝高手談判眉角

延伸閱讀

人資 求職 職位 薪水 薪資 面試

相關新聞

這樣開口…1小時竟成功加薪20%！前Google招募專家曝高手談判眉角

如果你的下一次薪水談判能靠「練嘴皮子」多賺幾千美元，你會嘗試嗎？

「全球塑膠公約」談判分歧依舊 部分代表籲延長會議

「全球塑膠公約」討論進入最後一天，期望達成全球第一份遏制塑膠汙染協議的談判代表今天公開呼籲延長會議，並指控部分國家阻撓這...

黑色星期五買氣升溫！電商網購成一大亮點 銷售成長率加速至14.6%

最新數據顯示，美國今年黑色星期五的零售銷售比去年同期成長3.4%，以電商銷售為亮點，顯示精打細算的消費者只要找到合適的產...

全球塑膠公約最終談判日 綠色和平籲塑膠減產

全球塑膠公約今天進入表最談判的最一天。綠色和平呼籲，按照目前趨勢，塑膠生產量到2050年將增加3倍，呼籲各國代表能確保公...

川普威脅金磚國家勿「去美元」 否則將面臨100%關稅

在以中俄為首的「金磚國家」持續推動去美元化進程之際，美國候任總統川普11月30日揚言，如果金磚國家削弱美元，他將對金磚國...

槓上了？馬斯克批澳洲青少年社媒禁令 總理：會進行接觸、溝通

美國億萬富豪、社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）批評澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體的政策後，澳洲總理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。