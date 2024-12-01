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「全球塑膠公約」談判分歧依舊 部分代表籲延長會議

中央社／ 釜山1日綜合外電報導
「全球塑膠公約」進入最後一天，期望達成全球第一份遏制塑膠汙染協議的談判代表今天公開呼籲延長會議，並指控部分國家阻撓這份雄心勃勃的條約。然而經歷長達1週的會議後，仍未能解決「雄心壯志聯盟」國家和「志同道合集團」國家間的強烈分歧。圖為會議主席瓦迪維索。法新社
「全球塑膠公約」進入最後一天，期望達成全球第一份遏制塑膠汙染協議的談判代表今天公開呼籲延長會議，並指控部分國家阻撓這份雄心勃勃的條約。然而經歷長達1週的會議後，仍未能解決「雄心壯志聯盟」國家和「志同道合集團」國家間的強烈分歧。圖為會議主席瓦迪維索。法新社

「全球塑膠公約」討論進入最後一天，期望達成全球第一份遏制塑膠汙染協議的談判代表今天公開呼籲延長會議，並指控部分國家阻撓這份雄心勃勃的條約。

法新社報導，近200個國家的談判代表正在南韓釜山進行談判，他們本應在經過2年討論後達成具里程碑意義的「全球塑膠公約」（Global Plastics Treaty）。

然而經歷長達1週的會議，各方仍未能解決「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition）國家和「志同道合集團」（Like-Minded Group）國家間的強烈分歧。

「雄心壯志聯盟」希望達成具有約束力的全球協議，限制塑膠生產並逐步汰除有害的化學物質；「志同道合」國家則希望將焦點放在廢棄物處理。

路透社報導，這項分歧在會議主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）今天公布的修訂文件中明顯可見。

這份草案可能會成為公約的基礎，但在一些最具爭議的議題上仍存在很多不同選項，包括是否限制塑膠生產、管理塑膠產品和有疑慮化學品（Chemicals ofConcern），以及提供幫助開發中國家實施條約的融資。

德國代表恩格（Sebastian Unger）告訴法新社，他對於「談判進展停滯不前感到失望」。他認為，「應該保留這份草案，以便在未來的會議中繼續談判、推動進展」。

釜山會議是聯合國環境規劃署（UNEP）政府間談判委員會第5輪會議（The fifth session of Intergovernmental Negotiating Committee, INC-5）、也是最後一輪談判，不過塞內加爾代表席拉（Cheikh Sylla）提出召開INC 5.2的可能性。

席拉告訴法新社：「我認為我們應該停下、根據現有文件修改，然後再召開一次會議。」他認為這將提供時間「讓各方立場更靠近，並在INC 5.2中達成平衡的協議」。

這些呼籲反映出，要克服沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要產油國的阻力，所剩時間實在太少。這些國家在法新社聯繫時，一再拒絕置評。

環保團體鼓勵具有雄心的國家在進展停滯時展開投票，並表示不必要再召開另一輪談判。

但觀察家示警，發起投票可能會破壞一些原本支持達成強有力條約國家的合作意願。

墨西哥代表團團長薩佩達（Camila Zepeda）表示，她不贊成發起投票。

薩佩達告訴路透社，即使在釜山無法達成具法律約束力的公約，「這是一個多邊過程，我們仍能繼續朝著這個目標努力」。

廢棄物 法律約束

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