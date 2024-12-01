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全球塑膠公約最終談判日 綠色和平籲塑膠減產
全球塑膠公約今天進入表最談判的最一天。綠色和平呼籲，按照目前趨勢，塑膠生產量到2050年將增加3倍，呼籲各國代表能確保公約內容減少塑膠生產量、最終解決塑膠污染。
「全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）第五次談判會議」（INC-5）11月25日至12月1日於南韓釜山舉行。
綠色和平今天發布新聞稿表示，INC-5共計有220名石化產業遊說者註冊與會，是歷屆5次談判中最多的一屆，遠遠勝過地主國南韓的140名、歐盟和其成員國加總的191名，以及太平洋小島型開發中國家（PSIDS）的89名。
綠色和平表示，雖然今天已經進入表定最後24小時，各國代表正緊鑼密鼓進行協商，但公約是否能如期談完，至今仍是未知數。
綠色和平指出，針對塑膠減產的全球目標，是此公約成功與否的重要關鍵。迄今為止，已有超過100個國家支持這一目標，因此應該繼續抵制來自石化產業說客及少數產油國的壓力。
國際綠色和平行動人士11月30日登上一艘從南韓的韓華道達爾能源（Hanwha Total Energies Petrochemical）工廠裝載有毒塑膠化學品的運輸船，並於運輸船上以可清洗顏料寫上「塑膠致命」字樣，呼籲正最後一輪談判會議的各國代表，抵制化石燃料與石化產業的干涉，確保公約內容減少塑膠生產量。
綠色和平強調，按照目前趨勢，塑膠生產量到2050年將增加3倍；期待各國代表能對抗石化產業的霸凌，交出一份具有歷史意義的全球塑膠公約，減少塑膠生產、最終解決塑膠污染。
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