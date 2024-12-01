川普威脅金磚國家勿「去美元」 否則將面臨100%關稅

在以中俄為首的「金磚國家」持續推動去美元化進程之際，美國候任總統川普11月30日揚言，如果金磚國家削弱美元，他將對金磚國家徵收100%的關稅。

川普在他的「真實社交」網站上發文表示，「金磚國家試圖擺脫美元，而我們只能袖手旁觀，這種想法已經結束了。我們需要這些國家的承諾，他們既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則他們將面臨100%的關稅，並且應該準備好告別進入美國這個偉大經濟體的機會。」

香港南華早報報導指出，川普發表上述言論之際，金磚國家正持續討論如何透過潛在的替代貨幣或新的貿易機制來減少對美元的依賴。

此前，金磚國家領導人10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行峰會，各國討論了促進「非美元交易」和「加強本幣」等問題。會後發布的「喀山宣言」指出，要加強金融合作，包含促進本幣交易結算，以及研究本幣支付工具與平台，建立「跨境支付系統」與「金磚國家證券存託結算基礎設施」等。會議期間，金磚國家領導人還聽取了金磚國家新開發銀行（NDB）行長羅塞芙等金磚機制負責人工作報告。

陸媒「觀察者網」指出，在今年金磚峰會召開前不久，路透曾報導指出，「俄羅斯將在金磚峰會上推動終結美元主導地位」。俄羅斯總統普亭10月18日曾表示，有關建立金磚國家「共同貨幣」的討論進行了一段時間，但「時機還不成熟」。他說，鑑於各國在經濟結構和效率方面仍有較大差異，需仔細討論並逐步採取行動。

巴西智庫「觀中國」學者莫雷諾表示，即使金磚國家未能成功將美元拉下神壇，他們也完全有可能透過支持以本幣結算的交易支付系統來繞過美元。他認為，由大陸央行發起的「人民幣跨境支付系統（CIPS）」正是促使川普作出這種反應的原因所在。

特別是自2022年2月俄烏衝突後，美國和歐盟對俄羅斯實施了嚴格的制裁措施，其中包括將俄羅斯排除在國際結算系統SWIFT之外的金融制裁。報導稱，隨後俄羅斯轉向了這一大陸版的替代系統，利用其與第三國進行交易結算。

今年1月1日，隨著沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗、衣索比亞成為正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個，還包括初始會員國巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非。