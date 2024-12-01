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未來一周美股三大觀察變數 這些企業將公布財報

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。（美聯社）
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。（美聯社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布美國12月密西根大學消費者信心指數初值；11月S&P全球製造業/服務業/綜合採購經理人指數（PMI）終值、美國ISM製造業/非製造業指數、美國非農就業報告；美國10月JOLTs職位空缺、工廠訂單等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的企業包括新思科技、美超微電腦、Salesforce、慧與企業、Gitlab、Lululemon、Kroger、Dollar General、Dollar Tree、Veeva System等。

彭博資訊統計，到11月21日為止，已有95.4%的S&P 500企業公布財報，52.8%營收優於預期，平均成長5%；75.4%企業獲利優於預期，平均成長8.2%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到11月22日為止，市場預期2024年S&P 500企業獲利將成長9.4%，2025年進一步成長15%，其中，科技股成長力道居前。富蘭克林投顧表示，美股在基本面支撐下，長線表現仍可期。

富蘭克林投顧分析，川普上任對科技領域的影響較複雜。科技股利潤率較高且有人工智慧（AI）題材加持，若川普任命對市場較友善的聯邦貿易委員會（FTC）主席，加上併購、IPO活動回溫也會帶來額外好處，科技巨頭的反壟斷指控也將更少。

因此，富蘭克林投顧建議，在布局上，宜均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。美國就業市場持穩，加上消費旺季到來，都可望支撐內需，進一步嘉惠小型股。此外，Fed仍預期未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，將提供更多降息機會，並提高美國經濟軟著陸的可能性。

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