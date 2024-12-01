油價可望受供需面因素支撐 能源類股具評價面優勢

擁有社群媒體X的電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克，被美國總統當選人川普任命為新設立的政府效率部（DOGE）共同主管，讓馬斯克跨足政壇，聲勢再創高。總不吝於展現自己的馬斯克，外界都知道他旗下事業包山包海，從電動車、太空事業、腦神經網路、人工智慧到社群媒體，而私底下的馬斯克，嗜好和他的事業一樣多樣化。歐洲新聞台（Euronews）就列出幾項或許很少人知道的馬斯克的軼事。

2024-12-01 11:30