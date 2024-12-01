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美國黑色星期五 網購金額3505億創紀錄

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國消費者在「黑色星期五」促銷搶購日於線上花費了創紀錄的108億美元（約新台幣3505億元），許多人使用人工智慧（AI）工具來尋找最優惠的交易。(美聯社)
美國消費者在「黑色星期五」促銷搶購日於線上花費了創紀錄的108億美元（約新台幣3505億元），許多人使用人工智慧（AI）工具來尋找最優惠的交易。(美聯社)

奧多比分析公司今天指出，美國消費者在「黑色星期五」促銷搶購日於線上花費了創紀錄的108億美元（約新台幣3505億元），許多人使用人工智慧（AI）工具來尋找最優惠的交易。

法新社報導，奧多比分析公司（Adobe Analytics）表示，總銷售額比2023年的黑色星期五高10.2%。

一年一度感恩節隔天的「黑色星期五」促銷日這天，銷量最高的商品包括玩具、珠寶、家用電器、護膚和護髮產品、服裝和電子設備。

奧多比數位透視（Adobe Digital Insights）分析師潘迪亞（Vivek Pandya）表示，考慮到黑色星期五搶購熱潮傳統上以實體店為主，今年網購銷售額突破100億美元大關對電子商務來說實屬一個重要里程碑。

奧多比表示，消費總額高並非由於價格通膨，而是需求上升所致，並補充說，電子產品價格已連續26個月下滑，今年10月價格較去年同月低2.9%。

AI似乎發揮了重要作用。奧多比表示，運用AI來協助引導消費者的網站，流量比去年的黑色星期五激增1800%。

奧多比的調查發現，消費者使用AI不僅是為了尋找最好的折扣，也是用來快速找到特定商品或獲得產品推薦。

每年的黑色星期五標誌著美國年終節日銷售旺季的開始。

奧多比表示，隨著黑色星期五促銷活動的持續，預計線上消費者今明兩天將再大灑52億和56億美元。「網購星期一」銷售額預計將創下132億美元的紀錄，比2023年增加6.1%。

奧多比數據顯示，從11月28日到12月2日整整5天期間，消費者線上消費總額預計將達406億美元，比去年增加7%。

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