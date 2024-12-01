求情也沒用？加拿大總理急赴美會晤川普 難撼動關稅大刀

衛報報導，川普揚言提高加拿大與墨西哥進口商品關稅至25%，憂心造成國內經濟混亂的加拿大總理杜魯多11月29日出乎意料急赴佛州，兩人在海湖莊園商議貿易與走私毒品等多項議題，川普稱是「卓有成效」的對話，但似乎沒有改變新關稅策略，而杜魯多也成為首位會晤候任總統的七大工業國（G7）國家元首。

報導指出，川普與杜魯多共商貿易、邊境安全、芬太尼與國防事務，包含北約、烏克蘭及中國，還有加拿大運送石油和天然氣到美國的能源管道問題，以及明年將在亞伯達省登場的G7峰會；席間還提到川普新內閣提名人、加拿大邊境安全官員、加拿大駐美大使等。

杜魯多11月29日稍早告訴記者，他相當期待對話，「不過毫無疑問川普會付諸行動」，至於加拿大的責任是指出此舉可能會傷害兩國合作，還有美國產業、企業和公民。

衛報指川普與杜魯多會晤後似乎還強化了原本的關稅威脅。川普11月30日在自家社群發文證實消息，「我剛剛與加拿大總理杜魯多進行一場非常有成效的會議，共商兩國需要努力解決的問題，如芬太尼毒品危機......杜魯多承諾與我們合作，結束毒品對美國家庭的禍害。」

杜魯多11月30日離開佛州一家飯店時表示，「這是一次很棒的談話」。

渥太華卡爾頓大學國際事務漢普森（Fen Hampson）對彭博資訊表示，「杜魯多前往棕櫚灘，在某種程度上折腰說『請不要這樣做』，這具有非常、非常強烈的象徵意義。」他認為此行的賭注極其高昂，杜魯多必須取得成果。否則，加拿大人會認為這次行程是一個失敗的任務。

衛報指出，川普提高加拿大進口關稅，恐怕對加拿大能源、汽車和製造業出口造成毀滅性影響。