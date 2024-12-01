中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
2024年10月24日在俄羅斯喀山拍攝的金磚峰會標識和國旗。 （新華社）
2024年10月24日在俄羅斯喀山拍攝的金磚峰會標識和國旗。 （新華社）

美國總統當選人川普揚言，如果金磚國家繼續進行可能削弱美元的貨幣計畫，他將對它們輸入美國市場的商品施加100%關稅。

法新社報導，川普（Donald Trump）在其社群網站真實社群（Truth Social）發文表示：「我們要求它們承諾…它們既不會創造新的金磚國家（BRICS）貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則它們將面臨100%關稅。」

金磚國家包含巴西、俄羅斯、印度、中國、南非及其他國家。

金磚國家上月在俄羅斯喀山（Kazan）舉行峰會，成員國在會中商討促進非美元貿易，以及強化本國貨幣等議題。

川普警告，如果金磚國家繼續相關計畫，它們就得準備好面臨無法把商品賣進美國市場的窘境。

川普還寫道：「它們可以去找另一個『蠢蛋』！金磚國家絕不可能在國際貿易上取代美元，任何嘗試這麼做的國家都得和美國說再見。」

川普 美國 貨幣

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