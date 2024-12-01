Meta傳建環球海底光纜 投資額逾100億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
消息人士透露，臉書母公司Meta為因應AI更大量的資訊傳輸需求，計劃投資超過100億美元，鋪設環繞全球、專供集團使用的自有海底光纖電纜。 路透
消息人士透露，臉書母公司Meta為因應AI更大量的資訊傳輸需求，計劃投資超過100億美元，鋪設環繞全球、專供集團使用的自有海底光纖電纜。 路透

消息人士透露，臉書母公司Meta為因應AI更大量的資訊傳輸需求，計劃投資超過100億美元，鋪設環繞全球、專供集團使用的自有海底光纖電纜，總長度計達4萬公里。Meta是首家如此自有自用海底電纜的公司，這也將是該公司致力加強基礎建設的里程碑。

科技新聞網站TechCrunch引述接近Meta的消息人士報導上述計畫。海底電纜專家泰嘉瑞（Sunil Tagare）向TechCrunch表示，Meta的環球海底電纜布建計畫初始預算為20億美元，隨著電纜網絡幾年後的持續擴展，總投入金額將可能超過100億美元。

其他消息來源也證實Meta這項計畫，但表示還在初期發展階段，預期Meta要到明年初才會公開更多資訊，像是預定路線、數據傳輸量能等。

海底電纜產業分析師史卡鮑羅說，由於目前電纜船供給非常吃緊，Meta即使有意快速進行電纜鋪設計畫，恐怕也快不了。現在電纜船價格很貴，而且提前幾年就已全被訂光，最有可能的推動模式會是分段進行。

專家指出，以Meta此案規模之大，有能力承接的公司不多，SubCom這種等級的公司才吃得下來。SubCom已為Google等科技大公司進行海纜基建。至於Meta的環球電纜網絡要完全運作，則是幾年以後的事。

科技巨人們因為業務需要，已加強投資海底電纜。Meta做為全球網際網路使用量的第二大驅力，已是多條海纜的共同擁有者，Google目前是17家海纜控股公司的單一股東，亞馬遜、微軟各自也是近十條海纜的共同所有者。

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