美國感恩節網購金額創高 隔日黑色星期五買氣恐不如去年

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國民眾提前採買，帶動11月28日感恩節當天的網購金額創新高，但隔天黑色星期五的網路和實體買氣增幅，或許均不及去年。（路透）
美國民眾提前採買，帶動11月28日感恩節當天的網購金額創新高，但隔天黑色星期五的網路和實體買氣增幅，或許均不及去年。（路透）

美國民眾提前採買，帶動11月28日感恩節當天的網購金額創新高，但隔天黑色星期五的網路和實體買氣增幅，或許均不及去年。

據Adobe Analytics，美國感恩節的網購額達破紀錄的61億美元，年增8.8%，遠高於去年同期的5.5%。

但黑色星期五（11月29日）的買氣似乎不比去年更旺，根據Saleforces，美東時間當天下午4點為止，美國線上銷售提高5%至96億美元，增幅不及去年同期的9%。實體門市方面，人工智慧（AI）商店客流公司Pass-by數據顯示，美東時間上午11點半為止，超過1.43億名購物者造訪實體商家，人數略低於去年。

零售科技公司Sensormatic Solutions主管古斯塔夫森指出，去年黑五的實體商店客流提高5.2%，「預料今年會有相同增幅，也許有點牽強。」

美購物季銷售增幅 圖／經濟日報提供
美購物季銷售增幅 圖／經濟日報提供

黑五銷售降溫的部分原因，可能是眾人提前購買。Coresight Research指出，10月亞馬遜會員日等銷售活動，可能提前拉動購物需求，衝擊傳統黑五的買氣。約52%消費者在11月前就啟動年終採購，比率高於去年。

美國零售業的年度銷售額，約兩成來自年底購物季，初期預測顯示，今年買氣不及往年。

全美零售聯盟（NRF）預估，美國今年網路和實體年末銷售，將增2.5%~3.5%，增幅遜於去年的3.9%。這個數據反映11、12月未經通膨調整的銷售額。

沃爾瑪行銷長沃特金說，黑五當天，店內最熱賣的商品包括蘋果無線耳機AirPods、65吋Roku電視、男用牛仔服飾等。

有些民眾擔心美國總統當選人川普，明年1月就任後會開徵關稅，將推高物價，於是出門採購。

43歲婦女希克斯說，她設法不要花太多錢，不想增加信用卡債，但也不希望明年花更多錢購物。她採買時，先打電話請丈夫用家中電腦查價，發現類似商品在亞馬遜網站的售價是商場兩倍後，才下手買進。

非必需性消費支出放緩，也讓主打中等收入客群的零售商備感壓力。加州聖塔芭芭拉的梅西百貨，家居用品和服飾祭出五折優惠，黑五早上依舊人潮冷清。66歲的迪拉德說，他來梅西買打六折的Levi's牛仔褲，特價對他很重要。

美國 黑色星期五

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