美擬課東南亞太陽能板重稅 反擊陸企間接傾銷

美國商務部初步裁定，從四個東南亞國家進口的太陽能板以低於成本價在美國市場倒貨，據此提議課徵從21.31%到271%不等的反傾銷關稅。

這項初步裁決在11月29日公布，象徵美國太陽能板製造商又一次勝利。他們指稱，生意受這些廉價進口貨打擊，破壞政府藉投資扶植國內供應鏈的努力。

問題出在從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的矽晶太陽能電池與電池模組，占美國這些進口產品的大部分。約莫兩個月前，美國商務部已就另一項相關案件公布初步調查結果：進口自東南亞的太陽能板獲得不公平的政府補貼。

上述調查是美國製造商抵禦外國貨壓境的最新反擊。12年前，美國也曾用類似的反傾銷稅對付從中國大陸進口的太陽能板，大陸製造商於是在亞洲其他未受關稅影響的國家設廠。

這波調查是對美國太陽能製造貿易委員會聯盟（AASMTC）4月提出的請願所做的回應。該聯盟代表的公司包括：第一太陽能（First Solar）、韓華Qcells美國公司，以及Mission Solar Energy。這群公司指控中國大陸太陽能大廠在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南設廠生產，並且在市場上倒貨，以致全球價格崩跌。

請願方首席法務顧問暨Wiley Rein律師事務所合夥人布萊特比說：「訂出這些初步關稅，讓我們邁前一步，以矯正多年來有害的不公平貿易，並保護美國新投入的數十億美元太陽能製造與供應鏈投資。初步稅率與我們對市況的預期相符，也讓這四國為從事不公平貿易行為、損及美國製造業與就業付出應有的代價。」

消息傳來，第一太陽能股價應聲暴漲3.8%，晶科（JinkoSolar）美國存託憑證（ADR）則大跌2.9%。

柬埔寨太陽能進口產品面臨117.12%的初步稅率。馬來西亞業者面臨的稅率介於17.84%與81.24%之間（唯韓華Qcells大馬公司因初步評估傾銷差額為零，所以稅率暫訂為0%）。泰國出口商面臨53.19%到56.4%不等的稅率。越南出口商面臨的稅率最重，高達271.28%。

這兩項貿易調查可望在明年4月宣布正式裁決，屆時將視調查結果，可能將初步稅率提高、降低或甚至完全取消。