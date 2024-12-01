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談關稅？加總理赴美找川普

聯合報／ 記者陳儷方鍾張涵、編譯茅毅／綜合報導
川普揚言上任第一天就要對加拿大、墨西哥加徵百分之25關稅，外界都在看，川普二點○是否推翻川普一點○的美墨加協定。（美聯社）
川普揚言上任第一天就要對加拿大、墨西哥加徵百分之25關稅，外界都在看，川普二點○是否推翻川普一點○的美墨加協定。（美聯社）

川普日前揚言上任第一天就要對加拿大、墨西哥課徵百分之廿五關稅，不僅加、墨兩國緊張，連在墨國設廠的全球企業都神經緊繃；法人認為，若開徵高關稅，受傷最深的恐怕不是台廠，而是在墨國設廠的日本汽車廠商。

川普揚言加稅，加國總理杜魯多十一月廿九日飛到美國佛州，當晚親赴川普私宅海湖莊園和川普會談，並共進晚餐。但截稿前，川普的政權交接小組與杜魯多政府均未提供兩人會面摘要。

川普一點○時代，簽訂了美墨加協定（USMCA），實施幾年後發現，最大受惠者無疑是墨西哥，墨西哥憑藉著較低生產成本及免關稅進入美國市場優勢，讓許多跨國企業選擇在墨西哥設廠生產。

川普二點○時代，若確定提高關稅，恐將對台廠帶來不小影響，而在供應鏈中扮演關鍵角色的台廠，據悉將有三套劇本，應對即將來襲的風暴。

供應鏈人士指出，三套劇本是：一、跟客戶重啟價格協商，轉嫁關稅成本；二、移轉供應鏈至其他國家，或將其他國家既有廠區產線，針對川普課稅之商品進行調整；三、啟動更大規模的「美國製造」，在美國當地設廠，或將高關稅相關產品移至美國生產。

台伺服器ODM廠首當其衝

「這不是第一次，也不會是最後一次。」某不具名法人直言，對台灣代工業者而言，川普政策捲土重來，意味著一場避無可避的戰爭。「伺服器ODM廠會首當其衝。」該法人分析，目前台灣ODM廠商多在墨西哥、東南亞及中國大陸設廠，其中，墨西哥是台灣伺服器因應北美需求的生產重要據點，「川普對墨國產品加徵關稅，對伺服器組裝廠衝擊最大。」

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，市場上集中討論緯穎、緯創、英業達，以及鴻海、廣達，甚至還有傳產，不過，他認為受創最重的並不是台灣ＡＩ伺服器供應鏈，而是汽車產業，首當其衝的是日商，而非台商。

墨國日本汽車廠恐受重傷

張繼文指出，在墨西哥投資汽車生產的有中國及日本，但日本的投資量能比中國大。日商從墨西哥出口到美國的零組件及終端汽車銷售，一年產值大約一千億美元，如果一律課徵百分之廿五關稅，那是很可怕的數字，不論是哪一方都會受創，甚至美國車廠自己也無法倖免於難。

張繼文說，因為墨西哥的人工便宜加上零關稅，通用汽車就有五成的產能設在墨西哥，如果課徵百分之廿五關稅成真，美國的通用汽車、福特汽車也是受害者。美國智庫研究，如果美國與墨西哥互課百分之廿五關稅，汽車終端售價至少漲三千美元，相當於新台幣十萬元，消費意願立刻遭到壓抑。

不過，張繼文認為高關稅只是川普拿來談判非法移民的籌碼，墨加也立刻做出反應，加拿大總理杜魯道急找川普談，墨西哥總統則寫信給川普暗示報復，但表示願合作討論遏止非法移民及非法藥品問題。

墨西哥 川普 美國

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