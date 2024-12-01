川普明年1月底就職前 美股耶誕老人行情可期

半導體股領軍，美股上周五（11月29日）再創新高，為11月締造今年來最大單月漲勢。展望12月，投資人看好美國總統當選人川普明年1月底就職前，耶誕老人行情不會受到干擾。

美股因逢感恩節假期上周五僅交易半天，但無礙標普500指數創下今年第53次收盤新高，道瓊工業指數也第47度刷新收盤紀錄，直逼45,000點大關。

半導體股在應用材料和科林研發領軍下走高。彭博報導，拜登政府將頒布對中國大陸出口半導體設備新的管制措施沒有預期嚴苛。費城半導體指數上周五漲1.5%，輝達（NVIDIA）漲2.2%，台積電（2330）ADR漲1.9%。

總結11月，標普500指數上漲5.7%，今年來漲幅達26.5%，不過在三大指數中，標普表現算是落後的，那斯達克綜合指數同月漲6.2%，道瓊指數上漲7.5%，代表小型股的羅素2000指數則大漲10.8%。

投資人押注川普主張的減稅和放鬆管制，有助提振企業獲利。川普雖揚言對主要貿易夥伴加徵關稅，投資人大致不以為意，只有汽車股明顯受到拖累。

本周五將公布11月就業報告，這是Fed本月17至18日開會前最後一份勞動市場數據。據FactSet調查，11月將新增17.7萬個就業機會，遠高於10月報告的1.2萬，但反映的可能只是颶風造成的「雜訊」，如此將強化市場對12月降息的信心。