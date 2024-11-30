快訊

教育部最新統計！近7成高中師持碩士以上學歷 教團點2問題仍未跟上

曾專門為老師加值學歷 台師大裁撤「時代眼淚」教學碩專班

斯里蘭卡陷嚴重通貨緊縮 11月物價降幅為1961年來最大

中央社／ 可倫坡30日綜合外電報導
經濟脆弱的斯里蘭卡正陷入嚴重通貨緊縮，今天公布的官方數據顯示，該國本月消費者物價下滑2.1%，寫下這個南亞島國1961年來最大單月物價降幅。圖／路透社
經濟脆弱的斯里蘭卡正陷入嚴重通貨緊縮，今天公布的官方數據顯示，該國本月消費者物價下滑2.1%，寫下這個南亞島國1961年來最大單月物價降幅。圖／路透社

經濟脆弱的斯里蘭卡正陷入嚴重通貨緊縮，今天公布的官方數據顯示，該國本月消費者物價下滑2.1%，寫下這個南亞島國1961年來最大單月物價降幅。

法新社報導，斯里蘭卡2022年經歷一場前所未見的金融危機，造成民生消費品短缺長達數月之久，當年通膨率一度飆升到將近70%。

發生金融危機後，國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）向斯里蘭卡提供29億美元紓困貸款，加上當局提高稅收並實施其他撙節措施，使該國在補救經濟方面取得緩慢進展。

斯里蘭卡中央銀行發布聲明指出：「未來幾個月整體通膨率仍會維持負值，而且幅度超出先前預期，主要歸因於能源價格大跌，以及波動性較大的食品價格下滑。」

央行還提到，通膨率在這之後的未來幾個月，可能回升到5%的目標水準。

斯里蘭卡10月通貨緊縮率為0.8%，較9月的0.5%進一步升高。

今年9月就任的斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）矢言，要維持前任政府與IMF商議後取得的紓困計畫，條件包括提高稅收和削減國家支出。

IMF 斯里蘭卡 通膨

延伸閱讀

通膨率恐連三年超過警戒線

長照保險來了？衛福部拋長照3.0 重度失能以保險支應

中國CPI增長低迷 市場預期再陷入通縮機率不高

台灣紅茶英國奪最大獎 印度斯里蘭卡評審驚豔

相關新聞

日銀總裁坦言升息時機「接近中」 薪資趨勢成政策關鍵

日本銀行（央行）總裁植田和男接受日經新聞專訪表示，隨著經濟數據朝著日銀預測的方向發展，進一步升息的時機「正在接近中」。雖...

斯里蘭卡陷嚴重通貨緊縮 11月物價降幅為1961年來最大

經濟脆弱的斯里蘭卡正陷入嚴重通貨緊縮，今天公布的官方數據顯示，該國本月消費者物價下滑2.1%，寫下這個南亞島國1961年...

泰國家戶負債占GDP比例 疫情後首降到9成以下

泰國今年第三季家戶負債占國內生產毛額（GDP）的比例為89.6%，是2020年第三季以來首度降到90%以下。泰國官員期望...

英國碳交易市場擬納入航運業 當局徵求公眾意見

倫敦當局計劃調整英國排放交易系統（ETS）的適用範圍，政府已就航運業從2026年起納入該國碳交易市場，公開徵求大眾意見

黑色星期五購物旺季開跑 美網購金額估高達110億美元

黑色星期五購物旺季開跑，美國大批購物民眾出動，初步數據顯示線上銷售強勁。美國零售業者今年在國內消費者憂心通膨的情況下，推...

Fed下月降息機率回升！10年期美債殖利率摔落5周低點 11月走勢戲劇化

美國10年期公債價格29日上漲，殖利率降至五周來最低，為走勢呈戲劇性起伏的11月畫下句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。