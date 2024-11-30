斯里蘭卡陷嚴重通貨緊縮 11月物價降幅為1961年來最大

經濟脆弱的斯里蘭卡正陷入嚴重通貨緊縮，今天公布的官方數據顯示，該國本月消費者物價下滑2.1%，寫下這個南亞島國1961年來最大單月物價降幅。

法新社報導，斯里蘭卡2022年經歷一場前所未見的金融危機，造成民生消費品短缺長達數月之久，當年通膨率一度飆升到將近70%。

發生金融危機後，國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）向斯里蘭卡提供29億美元紓困貸款，加上當局提高稅收並實施其他撙節措施，使該國在補救經濟方面取得緩慢進展。

斯里蘭卡中央銀行發布聲明指出：「未來幾個月整體通膨率仍會維持負值，而且幅度超出先前預期，主要歸因於能源價格大跌，以及波動性較大的食品價格下滑。」

央行還提到，通膨率在這之後的未來幾個月，可能回升到5%的目標水準。

斯里蘭卡10月通貨緊縮率為0.8%，較9月的0.5%進一步升高。

今年9月就任的斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）矢言，要維持前任政府與IMF商議後取得的紓困計畫，條件包括提高稅收和削減國家支出。