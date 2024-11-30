日銀總裁坦言升息時機「接近中」 薪資趨勢成政策關鍵

日本銀行（央行）總裁植田和男接受日經新聞專訪表示，隨著經濟數據朝著日銀預測的方向發展，進一步升息的時機「正在接近中」。雖然他並沒有明確表示支持12月升息，但他表示，薪資趨勢將是決定政策的關鍵。

路透報導，日經新聞11月30日刊登了28日對植田的專訪，植田在訪問中被問到下一次升息的時機時表示，「就經濟數據按照我們的預測發展這層意義上來說，（升息時機）可以說在接近」。

植田說：「如果我們對經濟會照著我們的預測發展變得更有信心，尤其是核心通膨率在2024至2026年度預測期間的後半加速朝向2%目標邁進，我們將會適時調整貨幣寬鬆程度。」

這番談話強化了市場對日銀最快將在本月18、19日會議升息的預期。隔夜交換市場11月初預測的日銀12月升息1碼機率只有約30%，但上周結束時已升至約66%。

在這篇採訪刊登前，日圓兌美元匯率11月29日盤中升上149.47日圓，達10月21日來最高盤中水準，主因是當天發布的東京通膨數據高於市場預期，使市場加碼押注日銀12月升息。當天日圓最後收漲1.2%至149.77日圓。

植田表示，薪資趨勢和薪資對物價的轉嫁，以及消費的強勁程度，將是日銀決定升息速度的指標。

他說，近期的薪資成長大約介在2.5%至3%，大致符合通膨的長期成長率2%，但重要的是這種趨勢能否持續下去。因此，明年的春鬥勞資談判將是關鍵，雖然一切事情不一定要等到那時候才能明朗。

另外，植田在專訪中也提到，鑒於川普政府即將上台，必須持續關注美國經濟。他說，這位總統當選人對其他國家威脅實施的高關稅，已使全球貿易前景黯淡。這個全球最大經濟體的發展軌道目前正掛上一個「大問號」。

這則專訪適逢投資人和經濟學家希望得到日銀對於政策打算更明確的暗示。在最近一次發言中，植田保留了12月升息的可能性。

他在一周多前說，現在「不可能」預測下次會議的結果，因為還有大量新數據尚未公布。