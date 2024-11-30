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英國碳交易市場擬納入航運業 當局徵求公眾意見

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
倫敦當局計劃調整英國排放交易系統（ETS）的適用範圍，政府已就航運業從2026年起納入該國碳交易市場，公開徵求大眾意見。航運業示意圖。圖/路透
倫敦當局計劃調整英國排放交易系統（ETS）的適用範圍，政府已就航運業從2026年起納入該國碳交易市場，公開徵求大眾意見。航運業示意圖。圖/路透

倫敦當局計劃調整英國排放交易系統（ETS）的適用範圍，政府已就航運業從2026年起納入該國碳交易市場，公開徵求大眾意見。

路透社報導，英國於2021年啟動排放交易系統，有助加快腳步實現氣候目標，並用來取代脫歐前加入的歐盟（EU）排放交易系統。

英國排放交易系統目前涵蓋發電廠、工廠和航空公司，這些領域約占英國1/3碳排量

政府根據這個交易系統，為單一或多個產業設定逐步下降的碳排上限，並為這些排放核發碳權，企業必須為其排放的每公噸二氧化碳購買碳權。

英國碳排放交易系統管理局（UK Emissions Trading Scheme Authority）28日晚間透過聲明表示：「把交易系統擴大（應用）至航運業…將確保該產業使用燃料的價格更能反映對環境的影響。」

目前英國基準碳權價格約為每公噸二氧化碳36.60英鎊（約新台幣1512元）。

這項措施主要是效法歐盟；歐盟自今年初開始逐步將航運業納入其排放交易系統。

英國這次徵求公眾意見的截止時間到2025年1月23日為止。

歐盟 碳排放 碳排量 英國

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