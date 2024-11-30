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Fed下月降息機率回升！10年期美債殖利率摔落5周低點 11月走勢戲劇化

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國10年期公債價格29日上漲，殖利率降至五周來最低，為走勢呈戲劇性起伏的11月畫下句點。圖／路透
美國10年期公債價格29日上漲，殖利率降至五周來最低，為走勢呈戲劇性起伏的11月畫下句點。圖／路透

美國10年期公債價格29日上漲，殖利率降至五周來最低，為走勢呈戲劇性起伏的11月畫下句點。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率29日下跌4.3個基點至4.171%，全月微升0.9個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美國公債殖利率下滑5.1個基點至4.192%，是10月21日來最低收盤水準，全月下滑9個基點。

30年期殖利率同步滑落5.6個基點至4.373%，月線降幅為10.1個基點。

美國公債市場28日感恩節休市一天，29日交易時間縮短、提早收盤，市場交投清淡。

美國公債市場11月先苦後甘

基準的美國10年期公債11月收漲，但這一個月來走勢相當戲劇化，殖利率先是在11月5日美國總統大選過後衝上7月底以來最高，反映市場對美國總統當選人川普的政策有疑慮，恐將推升通膨和赤字。

但到下半月，殖利率又從高峰回落，顯示新出爐的國內生產毛額（GDP）、勞動市場以及通膨數據與預期相符，強化市場對聯準會（Fed）在經濟「軟著陸」下進一步降息的信心。

本周公布的個人消費支出（PCE）物價指數--Fed偏好的通膨指標--與預期大致相符。上周初領失業救濟金人數降幅比預期大，也凸顯經濟景氣仍然健康。11月Fed會議紀錄顯示，若通膨和就業數據不出所料，Fed理當「逐步」降利率。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，29日的市場價格顯示，交易員認為Fed決策官員12月18日會後決議降息1碼（0.25個百分點）的機率已升高，從27日的56%回升至66%。

川普2.0政策是重大變數

投資人持續密切觀察川普2.0的政策風向，尤其關切他的減稅計畫對美國聯邦赤字、Fed利率政策乃至於債市帶來什麼影響。

Cetera金融集團投資長高曼預期，川普2.0政策可能導致成長率和通膨俱升、Fed降息幅度縮小、美債殖利率走高。但他補充一句：「好消息是，市場價格對此已大致反應過了。」

基準的10年期殖利率在選後十天從4.3%跳上4.5%，隨後又降回4.3%以下，但仍高於在9月中Fed降息2碼後觸及的3.6%低點。高曼說：「在這個價位，美國公債需求可觀，所以我不認為10年期殖利率還會再大幅上揚，可能在4.5%至5%觸頂。」

路博邁私人財富部門投資長薩柯莎預期，川普重返白宮後，可能推動減稅並削減一些支出，但「2025年財政情況變化不會太大，我不認為2025是我們應尋求宗教慰藉的年頭」。

對債市而言，更大的短期風險不是財政赤字，而是通膨和利率政策--通膨如果回升，可能迫使Fed在未來一年提高利率，而不是進一步降息。

分析師認為，美國較長期公債風險高，殖利率萬一回升，價格將下跌，但若是10年期殖利率升上5%，或許值得買進。

Fed 美國 通膨

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