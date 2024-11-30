晶片股反攻助威…美股11月締造單月最大漲勢 12月仍看漲

半導體股領軍之下，美國股市周五再創新高，為11月締造今年來最大單月漲勢。展望向來表現不俗的12月，至少在美國總統當選人川普明年1月底就職之前，投資人看好今年耶誕老人不會缺席。

美股因逢感恩節假期周五僅交易半天，但無礙標普500指數創下今年第53次收盤新高，道瓊工業指數也第47度刷新收盤紀錄，直逼45,000點大關。

半導體股在應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam）領軍下走高。彭博周四報導，拜登政府即將頒布對中國大陸出口半導體設備新的管制措施沒有原先預期的那麼嚴苛。費城半導體指數上漲1.5%，輝達（NVIDIA）上漲2.2%，台積電ADR上漲1.9%。

總結11月，標普500指數上漲5.7%，今年以來漲幅達到26.5%，不過在三大指數中，標普表現算是落後的，那斯達克綜合指數同月漲了6.2%，道瓊指數上漲7.5%，而代表小型股的羅素2000指數則大漲10.8%。

川普11月贏得美國總統選舉帶動美股反彈，投資人押注川普所主張的減稅和放鬆管制，都有助提振企業獲利。他揚言對主要貿易夥伴加徵關稅，投資人大致不以為意，只有汽車股明顯受到拖累。

Hargreaves Lansdown資金和市場主管史崔特（Susannah Streeter）說：「市場仍然滿懷樂觀心情，我認為這和投資人認為川普關稅不會出現最嚴重影響有關。然而，真正結果尚無定論。」

滙豐控股多資產首席策略師凱特納（Max Kettner）接受彭博電視訪問時說，「我們日復一日談論2019年的貿易緊張局面。當時發生了什麼？那指上漲了，重要的是Fed來了個180度大轉彎，實際利率降了，帶動股市上漲」。「如今也非常相似，現仍處於降息周期，這是一個非常棒的局面。」

12月向來是美股表現強勁的一個月，投資人也希望今年也有同樣有不錯表現。據CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）的說法，標普500指數1945年以來的12月平均上漲1.6%，且有3/4是上漲的。

由於距離總統明年1月就職還有一段時間，尚不足以引發過多疑慮，似乎沒有太多因素能阻止年底的耶誕行情。

唯一可能破壞派對氛圍的大概剩下Fed降息步調被打亂。下周五將公布11月就業報告，這是Fed本月17日至18日開會前最後一份勞動市場數據，投資人希望看到勞動市場仍穩健成長，但也顯露降溫跡象，如此Fed才會繼續按部就班維持寬鬆路徑。

據FactSet調查，11月將新增17.7萬個就業機會，遠高於10月報告的1.2萬，但所反映的可能只是颶風造成的「雜訊」。

如此將強化市場對12月降息的信心。本周的通膨報告和國內生產毛額（GDP）數據已重新燃起市場對央行降息的期待。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算12月降息1碼（0.25個百分點）機率高達67%。