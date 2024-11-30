墨西哥恐成陸商品後門？加拿大副總理籲美加墨協定夥伴 對中制定一致政策

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）29日表示，加拿大認為美墨加貿易協定（USMCA）的成員有機會對中國制定全面一致的政策。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在同日與美國總統川普會見時，美墨加三國過去可以成功就協議取得共識，造成三贏局面，強調各方可以像以前般合作。

路透報導，當天有記者問到方慧蘭，美國和加拿大擔心中國可能會利用美墨加協定作為向北美出口廉價商品的後門時，方慧蘭回應，「USMCA國家都有機會共同努力，對中國制定完全一致的政策，保護我們所有工人，並確保我們在這項非常重要的努力中相互支援。」

方慧蘭重申，加拿大更希望USMCA協議保持三國協議。此前，加拿大和美國以北京產能過剩政策為由，對中國大陸電動汽車和鋼鐵徵收關稅。加拿大人口最多的省份安大略省也曾提議將墨西哥從自由貿易條約中退出，並與美國簽署雙邊協議，該省省長指墨西哥做為中國後門，威脅加拿大和美國的就業機會。

香港01引述加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大總理杜魯道29日晚上訪問美國佛州，並到海湖莊園（Mar-a-Lago）與美國總統當選人川普會面。消息人士透露，杜魯道此行由加拿大官員推動，他曾表示，假如川普對加拿大的產品課徵關稅，將會導致美國民眾負擔的成本增加，損害美國工業和企業。

杜魯道認為，川普承諾降低日常用品價格是他贏得大選的原因，但對方卻計劃向所有加拿大進口產品加徵25%關稅，意味打擊與川普首個任期時簽署的北美貿易協定付諸流水。杜魯多形容美墨加三國過去可以成功就協議取得共識，造成三贏局面，強調各方可以像以前般合作。