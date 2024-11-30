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OpenAI拿新聞訓練ChatGPT 加媒索賠數十億美元

中央社／ 渥太華29日綜合外電報導
加拿大規模最大的新聞組織今天告上美國人工智慧（AI）公司OpenAI。圖／路透社
加拿大規模最大的新聞組織今天告上美國人工智慧（AI）公司OpenAI。圖／路透社

加拿大規模最大的新聞組織今天告上美國人工智慧（AI）公司OpenAI，指控OpenAI未經許可使用他們的文章協助訓練AI聊天機器人ChatGPT，可能讓OpenAI損失數以十億計美元。

法新社報導，根據聲明，包括「環球郵報」（The Globe and Mail）與加拿大廣播公司（CBC）等媒體指控OpenAI侵犯版權，「搜刮大量內容」並從使用這些內容獲利。

這個行為是在未經同意或未付費給新聞機構的情況下做出，這些新聞機構聲稱這些文章是非法搜刮而來，用來訓練人工智慧聊天機器人ChatGPT，為每篇文章索賠2萬加幣（約新台幣47萬2000元），賠償總額可能達到數以十億計美元。

這個加拿大新聞機構聯盟說：「新聞業符合公眾利益，而OpenAI使用其他公司的新聞以謀取自己的商業利益並不符合。這是非法的。」

OpenAI發言人回應這起訴訟時表示，OpenAI聊天機器人是使用可公開取得的資料進行訓練，是「根據合理使用與相關國際版權原則，這對創作者而言既公平，又支持創新」。

發言人又說，OpenAI也與新聞出版業者合作。

這是加拿大媒體對OpenAI提起的第一樁訴訟案。根據法律文件，這些組織也包括Postmedia、加拿大新聞社（Canadian Press）和「多倫多星報」（TorontoStar）母公司，請求法院發布禁制令，阻止總部設於舊金山的OpenAI繼續或在未來「未經授權不當」使用他們的作品。

他說：「當我們擁抱科技創新帶來的機會時，所有參與者都必須遵守法律，對我們智慧財產權的使用都必須在公平條件下進行。」

「紐約時報」等出版業者已提出訴訟捍衛自己的內容，而一些新聞組織則選擇達成授權協議。

ChatGPT OpenAI 出版業 加拿大

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