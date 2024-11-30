美股收紅 道瓊和標普500指數再創新高
美股今天因感恩節假期關係交易時間縮短，終場收紅，道瓊工業指數和標準普爾500指數再度改寫歷史新高。
道瓊工業指數終場上漲188.59點，或0.42%，收在44910.65點。
標準普爾500指數上漲33.64點，或0.56%，收在6032.38點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲157.69點，或0.83%，收在19218.17點。
費城半導體指數上漲73.548點，或1.52%，收在4926.559點。
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