美股收紅 道瓊和標普500指數再創新高

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
美股因感恩節假期關係交易時間縮短，終場收紅。（美聯社）
美股因感恩節假期關係交易時間縮短，終場收紅。（美聯社）

美股今天因感恩節假期關係交易時間縮短，終場收紅，道瓊工業指數和標準普爾500指數再度改寫歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲188.59點，或0.42%，收在44910.65點。

標準普爾500指數上漲33.64點，或0.56%，收在6032.38點。

科技股為主的那斯達克指數上漲157.69點，或0.83%，收在19218.17點。

費城半導體指數上漲73.548點，或1.52%，收在4926.559點。

半導體 指數 科技股

延伸閱讀

黑色星期五購物旺季開跑 美股開盤小漲

感恩節送暖偏鄉 阿拉斯加女子連3年駕機空投火雞

感恩節談話 拜登籲別對加墨增關稅 川普祝「極左瘋子」快樂

影／川普馬斯克共度感恩節！嗨跳招牌歌逗樂川普 網友笑稱「新兒子」

相關新聞

美股收紅 道瓊和標普500指數再創新高

美股今天因感恩節假期關係交易時間縮短，終場收紅，道瓊工業指數和標準普爾500指數再度改寫歷史新高

東京通膨激升 日圓衝破150 日銀12月升息機率升高

作為日本全國物價領先指標的東京11月核心通膨率加速攀升，升幅超乎市場預期，強化日本銀行（央行）可能12月升息的市場預期，...

歐物價走高 降息路線不變

歐元區本月通膨率攀升至超出歐洲央行（ECB）的2%目標，但央行官員不太可能因此改變下個月和往後繼續降息的路線。

印度沒勁 經濟成長兩年最差

官方數據顯示，印度上季經濟成長率為近兩年來最低，反映食物價格上漲打擊都會區消費支出，使這個世界成長最快經濟體展望減弱，也...

Google廣告涉壟斷 加國喊告

加拿大競爭局28日表示，由於Google的網路廣告疑涉反競爭行為，已向加國競爭法庭提起訴訟。Google認為該案忽略廣告...

「晶片戰爭」作者：川普恐不再補助半導體

美國塔弗茲大學學者、「晶片戰爭」一書作者米勒廿七日參加「美國新總統下的全球科技供應鏈」線上論壇時說，「晶片法」的框架雖不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。