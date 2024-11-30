「晶片戰爭」作者：川普恐不再補助半導體

美國塔弗茲大學學者、「晶片戰爭」一書作者米勒廿七日參加「美國新總統下的全球科技供應鏈」線上論壇時說，「晶片法」的框架雖不至於大規模變動，但美國新一屆國會聚焦減稅，未來批准更多半導體廠補助的可能性低。

米勒提到，部分共和黨人在選戰時質疑拜登政府任內的晶片法，但該法最初在川普第一任內提出，之後由兩黨通過，這代表它獲廣泛的跨黨派支持。

美國國會前年在兩黨支持下通過晶片法，允諾提供廿一家企業補助，以吸引晶片製造商將產線從亞洲拓展至美國。補助大多流向台積電、英特爾及三星電子等。

米勒預料，美國政府與不同半導體公司簽署的許多協議將在今年底前完成，即拜登政府下台前。這代表這些協議將大致底定，晶片法的補助流向也相當明確。他表示，「某些公司未能達到其里程碑，需（與美國政府）重新談判，這有可能，但我不認為晶片法的框架將有大規模變化」。

不過米勒也指出，晶片法提撥的三百九十億美元（約台幣一點二八兆元）補助用罄後，未來若想要更多資金就需國會批准，但新一屆國會將聚焦減稅，不利半導體業者獲更多補助。

米勒還說，美國在半導體製造領域將持續與台灣、日本及南韓合作，國際半導體供應鏈的運作完全仰賴歐美、台日韓合作，沒任何一國能自給自足，這也不可能，就看具體條件怎麼談。

米勒研判，美中人工智慧（AI）晶片運算能力，今後幾年可能保持一樣差距，台積電在技術上仍將明顯領先中國大陸的中芯國際。雖然有人可能覺得未來更先進的晶片製造技術未必那麼重要，但至少在接下來幾年內，能否取得台積電技術仍是重中之重。