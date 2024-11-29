可可價格年初起漲 德國耶誕老人巧克力今年貴一半

中央社／ 柏林29日專電

巧克力耶誕老人開始出現在德國超市，德國通訊社據比價網站調查指出，根據品牌與尺寸的差異，今年巧克力耶誕老人的價格較往年高出50%，心型巧克力薑餅貴了32%。

德國人愛巧克力程度不減。據德國聯邦調查局統計，2023年平均一位德國人吃掉約9.9公斤的巧克力，比2018年的9公斤多了約1公斤。

據國際可可組織（ICCO）指出，可可豆的交易價格在4月創下歷史新高，達到每公噸1萬歐元。由於乾旱、暴雨與植物病蟲害等問題，引發可可生產國可可欠收，造成市場供應短缺。

許多知名巧克力品牌也紛調漲售價，這在耶誕消費季節尤其明顯。

據德國聯邦統計局指出，今年10月份一塊約25克的巧克力的售價比去年同期上漲9.1%。巧克力棒或其他巧克力製品上漲7.6%；巧克力果仁製品上漲6%；巧克力抹醬上漲6.6%。

根據德國糖果工業協會統計指出，德國人吃更多糖，年人均含糖製品消費量以小幅度波動增加，從2018年的9公斤，增加到2023年約9.9公斤。

可可 巧克力 德國

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