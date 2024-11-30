Google廣告涉壟斷 加國喊告

加拿大競爭局28日表示，由於Google的網路廣告疑涉反競爭行為，已向加國競爭法庭提起訴訟。Google認為該案忽略廣告產業激烈競爭，將在法庭上陳述案情。

路透和彭博資訊報導，加拿大競爭局在聲明中指出，Google為鞏固其市場主導地位，非法綁定不同的廣告技術工具，已訴請加拿大競爭法庭下令Google出售兩項廣告工具、賠償其透過該手段所獲得利益的三倍金額或3%全球營收，並停止反競爭行為。

加國競爭局2020年對Google啟動調查，審視其作為是否損害網路廣告產業的競爭，今年稍早更將調查範圍擴及其廣告技術服務。調查發現，Google是加拿大廣告技術服務最大供應商，該公司「濫用自身主導地位，透過特定行為確保能維護並鞏固其市場力量」。

Google母公司Alphabet藉由網路搜尋結果旁的廣告收入，占去年該公司3,070億美元營收的57%。

加拿大競爭局說，此舉是為了能果斷地終結Google的結構性主導地位和反競爭行為，使加拿大網路廣告市場的競爭性得以復原。英國目前也正在對Google的廣告服務進行類似的調查。

Google全球廣告副總裁泰勒在聲明中表示，加拿大競爭局的指控「忽視在廣告產業的激烈競爭下，買賣雙方有許多的選擇」，「我們的廣告技術為網站和應用程式（App）提供資金，讓各種商家能有效觸及新顧客」。

一周前，美國司法部與一群州檢察官也宣稱Google非法壟斷網路搜尋服務，認為Google應分拆其網路瀏覽器Chrome。Google辯稱，美國司法部漠視其合法的商業決策，並稱美國政府專挑網路市場的一小部分進行指控，並未考量激烈的市場競爭。