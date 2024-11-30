印度沒勁 經濟成長兩年最差

官方數據顯示，印度上季經濟成長率為近兩年來最低，反映食物價格上漲打擊都會區消費支出，使這個世界成長最快經濟體展望減弱，也給總理莫迪為年輕人創造就業機會的努力扯後腿。

統計部29日公布，印度7月至9月一季的國內生產毛額（GDP）年增率為5.4%，是2022年第4季以來最差，不但比前一季的6.7%大幅減緩，更遠低於央行預估的7%。路透訪調經濟學家原先預估上季成長率達6.5%。

不過，多位經濟學家預期，在10月起的印度下半年度，經濟可望重拾成長動能。雨季降雨量豐沛可望改善農作物收成，進而提振鄉村地區需求，而政府擴大支出也可望助一臂之力。

近幾個月來，企業獲利下滑、工資和通膨下滑，使原本急馳的經濟成長放慢腳步，也加重印度央行放鬆貨幣政策的壓力。央行利率至今已將近兩年未調整，但隨著經濟成長力道轉弱，呼籲降息的聲浪高漲，央行將難以繼續按兵不動。

財政和貿易部長都敦促央行調降利率，但路透訪調經濟學家預期，印度央行顧慮通膨，下周仍可望維持利率不變。有些經濟學家已開始下修對印度今年度（至2025年3月止）的GDP成長預測，例如高盛集團如今預估今年度成長率只有6.4%。央行則仍表示樂觀，維持7.2%的成長預測不變。

成長疲軟將導致印度難以兌現人口紅利。失業人口增加，特別是年輕人失業，是今年印度大選中令選民憂慮的一大問題，導致莫迪所屬執政黨選舉結果比預期差。