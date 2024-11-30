聽新聞
0:00 / 0:00

印度沒勁 經濟成長兩年最差

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

官方數據顯示，印度上季經濟成長率為近兩年來最低，反映食物價格上漲打擊都會區消費支出，使這個世界成長最快經濟體展望減弱，也給總理莫迪為年輕人創造就業機會的努力扯後腿。

統計部29日公布，印度7月至9月一季的國內生產毛額（GDP）年增率為5.4%，是2022年第4季以來最差，不但比前一季的6.7%大幅減緩，更遠低於央行預估的7%。路透訪調經濟學家原先預估上季成長率達6.5%。

不過，多位經濟學家預期，在10月起的印度下半年度，經濟可望重拾成長動能。雨季降雨量豐沛可望改善農作物收成，進而提振鄉村地區需求，而政府擴大支出也可望助一臂之力。

近幾個月來，企業獲利下滑、工資和通膨下滑，使原本急馳的經濟成長放慢腳步，也加重印度央行放鬆貨幣政策的壓力。央行利率至今已將近兩年未調整，但隨著經濟成長力道轉弱，呼籲降息的聲浪高漲，央行將難以繼續按兵不動。

財政和貿易部長都敦促央行調降利率，但路透訪調經濟學家預期，印度央行顧慮通膨，下周仍可望維持利率不變。有些經濟學家已開始下修對印度今年度（至2025年3月止）的GDP成長預測，例如高盛集團如今預估今年度成長率只有6.4%。央行則仍表示樂觀，維持7.2%的成長預測不變。

成長疲軟將導致印度難以兌現人口紅利。失業人口增加，特別是年輕人失業，是今年印度大選中令選民憂慮的一大問題，導致莫迪所屬執政黨選舉結果比預期差。

印度 成長率

延伸閱讀

印度擬擴大電動車投資獎勵 不蓋新廠也行！但須符合這些條件

全球第22大富豪、印度富商集資行賄2.5億 遭美拘控

灰燼的味道：北印度「全球最嚴重空污」，進入醫療緊急狀態

俄烏戰後首次 普亭不甩國際法院逮捕令 將出訪印度

相關新聞

美對陸晶片設備管制傳不若預期嚴苛 美股早盤半導體類股齊揚

美國年終購物季於今（29日）「黑色星期五」正式揭開序幕，受民眾消費情緒鼓舞，美股29日早盤四大指數齊揚。

歐物價走高 降息路線不變

歐元區本月通膨率攀升至超出歐洲央行（ECB）的2%目標，但央行官員不太可能因此改變下個月和往後繼續降息的路線。

東京通膨激升 日圓衝破150 日銀12月升息機率升高

作為日本全國物價領先指標的東京11月核心通膨率加速攀升，升幅超乎市場預期，強化日本銀行（央行）可能12月升息的市場預期，...

印度沒勁 經濟成長兩年最差

官方數據顯示，印度上季經濟成長率為近兩年來最低，反映食物價格上漲打擊都會區消費支出，使這個世界成長最快經濟體展望減弱，也...

Google廣告涉壟斷 加國喊告

加拿大競爭局28日表示，由於Google的網路廣告疑涉反競爭行為，已向加國競爭法庭提起訴訟。Google認為該案忽略廣告...

「晶片戰爭」作者：川普恐不再補助半導體

美國塔弗茲大學學者、「晶片戰爭」一書作者米勒廿七日參加「美國新總統下的全球科技供應鏈」線上論壇時說，「晶片法」的框架雖不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。