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東京通膨激升 日圓衝破150 日銀12月升息機率升高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日圓匯率29日盤中強升逾1%，升破150日圓大關。 路透
日圓匯率29日盤中強升逾1%，升破150日圓大關。 路透

作為日本全國物價領先指標的東京11月核心通膨率加速攀升，升幅超乎市場預期，強化日本銀行（央行）可能12月升息的市場預期，帶動日圓匯率29日盤中強升逾1%，升破150日圓大關，為10月來首見，再度引發匯市警戒當局干預。

日本總務省29日公布，由於糧食價格推高通膨，東京11月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升2.6%，剔除生鮮食品的核心CPI年升2.2%，分別高於10月的1.8%與市場預測的2%。

東京11月不計生鮮食品與能源價格的核心－核心CPI年升率比10月提高0.1個百分點至1.9%，日銀總裁植田和男關注的服務業物價升幅也擴大至0.9%。Sompo研究所Plus資深經濟學家小池理人指出，糧食和服務業物價都在上漲，有利日銀推動政策正常化。

日圓走勢 圖／經濟日報提供
日圓走勢 圖／經濟日報提供

這項數據是日銀12月19日召開決策會議前的最後一份官方通膨報告，進一步印證經濟發展符合日銀預測，植田和男已多次表示，若經濟表現符合預期，將調升基準利率。日圓兌美元匯價29日盤中應聲上漲1.2%至149.54日圓兌1美元，至少為10月21日來最強，升幅稍後縮小至0.9%，報150.25日圓。

Saxo市場公司首席投資策略師查納那指出，東京通膨、加上薪資談判所透露的鷹派訊號，正再度助長日銀升息的押注，而感恩節假期的流動性清淡和美元走軟，也強化日圓漲勢，接下來的關注重點將是下周的美國就業報告。

此外，總務省同日公布的另一份數據顯示，日本10月職缺略增，凸顯勞動市場依然緊俏。市場預期，日銀12月升息1碼至0.5%的機率為61%，聯準會（Fed）降息的機率為63%，可能使美日利差進一步縮小。

日圓升勢也引發市場揣測當局可能被迫再度進場干預匯市。野村外匯策略師後藤祐二朗則提醒，若日圓升太快，反而可能降低日銀12月升息的意願，若日圓兌美元升至146價位，日銀可能不願升息。外部風險也可能讓日銀延後升息，尤其是美國總統當選人川普威脅提高關稅，可能衝擊仰賴出口的日本經濟

日本經濟 經濟發展 通膨

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