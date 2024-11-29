Panasonic重現日本經營之神 推出松下幸之助AI分身

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本電子產品大廠Panasonic利用人工智慧（AI）技術，創造被譽為「經營之神」的公司創辦人松下幸之助的分身，準備回答關於企業經營管理方面的問題。

法新社報導，松下幸之助1989年辭世，享耆壽94歲，即使35年過去，迄今他仍是日本最受敬重的企業家之一。

Panasonic表示，該公司「根據松下的著作、演說與對話所錄製的大量語音」，創造出松下幸之助的AI分身。

Panasonic在新聞稿中指出，此舉目的是為了「探索及詮釋他的哲學，並將它傳給下一代」。

在回答生活美滿是否意味著長壽的示範問題時松下幸之助的AI分身說：「美滿生活的秘訣就是銘記青春的活力、活潑與滿懷希望。」

1918年，當時24歲的松下幸之助在他位於大阪的兩層樓住家創業，生產創新的連接器和雙燈用插座，這家公司日後成為Panasonic。

Panasonic率先推出電鍋、電池到錄影機等諸多電子產品後，成為了全球電子產品巨擘，松下幸之助在1962年登上「時代雜誌」（Time）封面人物。

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