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歐元區11月CPI年增2.3％ 通膨趨勢符合歐洲央行目標

中央社／ 布魯塞爾29日綜合外電報導
歐元區11月年通膨率雖受能源價格下滑速度比上一個月緩慢的影響而進一步彈升，但歐元區通膨基本趨勢仍符合歐洲中央銀行的目標。 路透
歐元區11月年通膨率雖受能源價格下滑速度比上一個月緩慢的影響而進一步彈升，但歐元區通膨基本趨勢仍符合歐洲中央銀行的目標。 路透

今天出爐的官方數據顯示，歐元區11月年通膨率雖受能源價格下滑速度比上一個月緩慢的影響而進一步彈升，但歐元區通膨基本趨勢仍符合歐洲中央銀行的目標。

法新社報導，歐元區11月消費者物價指數（CPI）和上年同期相比增加2.3%，和10月的2.0%相比攀升。

扣除波動較大的能源、食品、菸酒等價格後的核心CPI則持穩在2.7%。

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CPI ECB 歐元區 通膨

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