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川普關稅疑慮下亞股跌多漲少 日銀恐再升息日圓勁揚

中央社／ 香港29日綜合外電報導
根據彭博（Bloomberg News）調查，日銀升息的看好度已攀升至60%多。美聯社
根據彭博（Bloomberg News）調查，日銀升息的看好度已攀升至60%多。美聯社

由於昨天感恩節美國股市休市，今天交易時間也縮短，因此週末前市場缺乏驅動因素，投資人持續評估美國總統當選人川普上台後的經濟展望，亞洲股市今天收盤應聲跌多漲少。

法新社報導，川普（Donald Trump）在月初大選贏得勝利重返白宮，使得今天結束的本月股市在不確定性籠罩下，走勢如坐雲霄飛車。

川普選後打造鷹派內閣並大略描繪施政計畫，包括揚言就任首日將對中國、加拿大和墨西哥加徵沉重關稅，投資人持續追蹤相關發展。

日本也是關注焦點。今天公布的數據顯示，作為全國指標的首都東京消費者物價指數（CPI）11月較去年同期勁揚2.6%，漲幅遠高於10月及預期數據。這引發外界揣測，日本中央銀行日本銀行12月可能今年第3度調升利率。

近幾週日本再度升息的看好度增強，因為日銀總裁植田和男先前表示，如果日本經濟表現持續符合預期，央行官員就必須緊縮貨幣政策。

今天公布的另1份數據顯示，日本就業市場職缺依舊旺盛。根據彭博（Bloomberg News）調查，日銀升息的看好度已攀升至60%多。

日圓兌美元匯價今天應聲衝高，摜破150日圓關卡，為1個月來首見。這使得日本出口商股價承受賣壓，導致東京股市收盤下跌0.4%。雪梨、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市今天也全數收低。

不過，上海和香港股市今天分別收高0.9%和0.3%，利多來自中國當局召開會議討論振興消費計畫。威靈頓和新加坡股市也收漲。

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