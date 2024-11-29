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印度擬擴大電動車投資獎勵 不蓋新廠也行！但須符合這些條件

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
特斯拉原擬在印度投資電動車製造，並建新廠，今年稍早卻表示另有考量，短期內不打算投資印度。路透
特斯拉原擬在印度投資電動車製造，並建新廠，今年稍早卻表示另有考量，短期內不打算投資印度。路透

知情人士透露，印度當局預計將原本為吸引特斯拉而設計的電動車獎勵計畫，擴大至其他車廠，未來有意在印投資者，將不須在當地建廠就能享有電動車進口關稅優惠，但須符合相關規定。這項新政策將於明年3月定案。

路透報導，依據印度政府3月公布的政策，任何車廠只要投資至少5億美元在印度生產電動車，且50%的零組件來自當地，其電動車進口稅率就可由上達100%的比率，減至15%，每年最多8,000輛電動車的配額。該政策原是為特斯拉量身打造，但特斯拉今年稍早已退出在印投資計畫。

知情人士說，印政府如今擬對在當地現有的汽油引擎和油電車工廠進行電動車相關投資的車廠，祭出同樣優惠，但這些工廠製造的電動車須在獨立的生產線上製造，並符合在當地採購零組件的原則。

該人士指出，若是在印度建新廠，投資於電動車生產的機器設備和工具費用，將可計入規定的5億美元投資金額，就算這些設備也用於製造其他種類的車輛。此外，為確保對各家車廠公平以對，當局將設定工廠或生產線的電動車營收目標下限，達到目標才符合獎勵資格。

根據路透看到的印度重工業部會議紀錄，一些海外車廠已對在印度製造電動車表達興趣。知情人士說，印度當局盼藉政策的改變，鼓勵來自如豐田和現代汽車等車廠的電動車投資。

會議紀錄顯示，豐田官方人士在會中詢問，該政策是否允許車廠在生產數種不同動力系統車輛的工廠內，投資另外的獨立組裝線，也希望了解充電站的製造和安裝，能否計入5億美元的規定投資金額。

現代汽車印度子公司一位發言人說，該公司在等候這項政策的最終定案和準則。福斯汽車印度子公司則表示，正在「仔細」研究最新的電動車政策，將依此評估未來方向。

印度 特斯拉 電動車

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