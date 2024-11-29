日本追加近百億美元晶片與AI補助金 晶圓代工計畫Rapidus受惠

彭博資訊報導，日本政府今年將再編列1.5兆日圓（99億美元）的經費補助晶片與人工智慧（AI）計畫，包括支持晶圓代工計畫「Rapidus」。

經濟產業省表示，政府在本年度（至2025年3月止）追加預算中，編列了1.05兆日圓研發經費，與次世代晶片和量子運算有關；另將撥款4,714億日圓資助國內先進晶片生產。至於多少資金會流向Rapidus，尚未做出決定。

日本首相石破茂已承諾，要在2030年度前，進一步在晶片與AI領域投資10兆日圓。石破茂和其他部會首長曾表示，國內半導體生產對日本經濟安全至關重要。日本內閣25日批准這項追加預算，年底前可望在國會通過。

過去三年來，東京當局已承諾撥出4兆日圓支持晶片相關計畫，包括補助台積電熊本廠數十億美元，也支持美光擴建廣島廠以生產先進DRAM的計畫。政府也已決定對Rapidus提供9,200億日圓補助。