快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

日本追加近百億美元晶片與AI補助金 晶圓代工計畫Rapidus受惠

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
晶片示意圖。路透
晶片示意圖。路透

彭博資訊報導，日本政府今年將再編列1.5兆日圓（99億美元）的經費補助晶片與人工智慧（AI）計畫，包括支持晶圓代工計畫「Rapidus」。

經濟產業省表示，政府在本年度（至2025年3月止）追加預算中，編列了1.05兆日圓研發經費，與次世代晶片和量子運算有關；另將撥款4,714億日圓資助國內先進晶片生產。至於多少資金會流向Rapidus，尚未做出決定。

日本首相石破茂已承諾，要在2030年度前，進一步在晶片與AI領域投資10兆日圓。石破茂和其他部會首長曾表示，國內半導體生產對日本經濟安全至關重要。日本內閣25日批准這項追加預算，年底前可望在國會通過。

過去三年來，東京當局已承諾撥出4兆日圓支持晶片相關計畫，包括補助台積電熊本廠數十億美元，也支持美光擴建廣島廠以生產先進DRAM的計畫。政府也已決定對Rapidus提供9,200億日圓補助。

AI 半導體 日本經濟 晶片 石破茂

延伸閱讀

德政變惡政？年收入「103萬之壁」：日本朝野角力的稅收減免政策

中國可能對日本重啟免簽 日相表態無意與北京「脫鈎斷鏈」

上任後首次！石破茂在秘魯會習近平 重申共同推進戰略互惠關係

日媒：石破茂與習近平會談 將要求釋放被拘留日人

相關新聞

巴菲特能解釋：前NFL傳奇球員買的蘋果股票 如何成了他最佳投資

前NFL傳奇球員格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）在2014年買進價值69,000美元的蘋果（Apple）股票...

美不擔心陸12月起限制鎢出口 南韓大礦場上東即將恢復開採

中國大陸從這個周末的12月1日起，將開始限制關鍵金屬鎢的出口，這是一種用在武器和半導體的極堅硬金屬，對岸控制了80%的供...

日本追加近百億美元晶片與AI補助金 晶圓代工計畫Rapidus受惠

彭博資訊報導，日本政府今年將再編列1.5兆日圓（99億美元）的經費補助晶片與人工智慧（AI）計畫，包括支持晶圓代工計畫「...

日股收黑！日圓走強+日本通膨加速 衝擊科技和汽車製造出口股

東京股市今天收盤下跌，因為日圓走強，且數據顯示11月日本通膨加速，超乎預期。科技公司和汽車製造商等出口商成為拖累東證指數...

如何落實禁令？澳洲限制青少年使用社群媒體 僅YouTube豁免

澳洲通過全球第一個限制青少年使用社群媒體的立法，2025年底就將生效，要求社群媒體必須採取「合理步驟」阻絕16歲以下的孩...

「黑五」躺在家血拼 行動裝置下單達1281億元 超越桌機

面對黑色星期五(Black Friday)大減價，許多消費者感恩節當天便使用手機網購、搶折扣先機，零售商也因應行動購物風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。